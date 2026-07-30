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  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Q-Line

BDL3230QL/00

1 награда

Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.
Посмотреть все преимущества

благодаря безупречному качеству изображения

Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

  • 32"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-7185173

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