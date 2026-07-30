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  • Инновационное решение для использования в общественных местах
  • Инновационное решение для использования в общественных местах
  • Инновационное решение для использования в общественных местах
  • Инновационное решение для использования в общественных местах
  • Инновационное решение для использования в общественных местах
  • Инновационное решение для использования в общественных местах
  • Инновационное решение для использования в общественных местах
  • Инновационное решение для использования в общественных местах

Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4231CS/00

Инновационное решение для использования в общественных местах
Этот 107 см (42") ЖК-монитор, управляемый по сети, сэкономит ваши средства. Эта модель, созданная как для работы в сети, так и для эксплуатации в качестве монитора общего использования, оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям.
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со слотом SmartCard

Инновационное решение для использования в общественных местах

  • 107 см (42")

  • мультимедийный

  • HD Ready

WXGA, широкий формат 1366 x 768 - разрешение для четкости дисплея

Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

Выберите другие параметры пуска с помощью SmartControl

В настройках сети необходимо установить возможность управления параметрами пуска всех дисплеев в случае отключения от сети питания или сбоя и возобновления питания. С помощью команд RS232 SmartControl обеспечивает гибкость по четырем основным параметрам пуска: состояние питания, входной источник, уровень громкости и формат изображения. Для всех четырех параметров при временном отключении питания можно установить возобновление последних настроек или включение с заданными настройками.

Технические характеристики

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