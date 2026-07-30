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  • Захватывает и увлекает зрителя
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Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4631V/00

Захватывает и увлекает зрителя
Этот 46" профессиональный ЖК-монитор доставит ваше сообщение. Для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или как отдельного монитора общего использования, эта модель оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям
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Захватывает и увлекает зрителя

  • 46"

  • мультимедиа

  • Монитор HDTV

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

Работа в портретном положении

Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

Технические характеристики

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