Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

Необычайные впечатления от просмотра даже при прямом солнечном свете благодаря панели 2000 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем естественного освещения. При этом изображение является кристально чистым при любом местоположении, даже если яркость окружающего освещения доставляет неудобства.