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  • Превосходное качество и четкость изображения
  • Превосходное качество и четкость изображения
  • Превосходное качество и четкость изображения
  • Превосходное качество и четкость изображения
  • Превосходное качество и четкость изображения
  • Превосходное качество и четкость изображения

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей V-Line

BDL4780VH/00

Превосходное качество и четкость изображения
Оцените неоспоримые преимущества дисплея высокой яркости Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления.
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Яркий дисплей

Превосходное качество и четкость изображения

  • 47"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 2000 кд/м²

Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

Необычайные впечатления от просмотра даже при прямом солнечном свете благодаря панели 2000 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем естественного освещения. При этом изображение является кристально чистым при любом местоположении, даже если яркость окружающего освещения доставляет неудобства.

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

Технические характеристики

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