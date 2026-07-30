КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Завладейте вниманием аудитории
  • Завладейте вниманием аудитории

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей U-Line

BDL8470EU/00

1 награда

Завладейте вниманием аудитории
Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 84" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.
Посмотреть все преимущества

Благодаря ультраширокому экрану

Завладейте вниманием аудитории

  • 84"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Ultra HD

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

Работа в портретном положении

Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-7185173

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.