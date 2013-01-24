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Дисплей Multi-Touch

BDL8470QT/00
Общая оценка / 5
  • Новые возможности с технологией Multi Touch Новые возможности с технологией Multi Touch Новые возможности с технологией Multi Touch
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    Дисплей Multi-Touch

    BDL8470QT/00
    Общая оценка / 5

    Новые возможности с технологией Multi Touch

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей Multi-Touch

    Новые возможности с технологией Multi Touch

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

    Новые возможности с технологией Multi Touch

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Multi-Touch

    Новые возможности с технологией Multi Touch

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

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      Новые возможности с технологией Multi Touch

      благодаря дисплею UltraHD

      • 84"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Ultra HD
      Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

      Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

      Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

      QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

      QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

      Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.

      Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

      Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

      Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента в режиме 24/7 и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

      Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

      Optical IR Touch

      Невидимая ИК-сетка поверх экрана обеспечивает невероятную точность и быстрый отклик даже при касании непосредственно пальцем, пальцем в перчатке или стилусом. И при этом без "фиктивных" точек.

      Поддерживает все основные операционные системы

      Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Диагональ экрана (в дюймах)
        84  дюйма
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        213,5  см
        Технология панели
        IPS
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1400:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Шаг пикселей
        0,4845 x 0,4845 мм
        Цвета дисплея
        1073 млн
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Инфракрасный сенсорный экран
        Стандарт Plug and play
        Поддержка стандарта HID
        Точки касания
        10 одновременно активных точек касания

      • Подключения

        Видеовход
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x 3)
        • Компонентный (BNC)
        • Композитный (BNC)
        Видеовыход
        DisplayPort
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        • Разъем 3,5 мм
        • Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        • USB
        • OPS

      • Размеры

        Ширина устройства
        1926  миллиметра
        Высота устройства
        1112  миллиметра
        Глубина устройства
        94,9  миллиметра
        Ширина рамки
        30,6 мм
        Крепление VESA
        600 x 500 мм, M8
        Вес продукта
        98,3  кг
        Вес изделия (фунты)
        216 фунтов  фунта

      • Комфорт

        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • HDMI (один провод)
        • LAN (RJ45)
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • DisplayPort
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Простая установка
        Специальная подставка
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Размещение
        Ландшафтный

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Потребляемая мощность (типич.)
        400  Вт
        Электропитание
        90~240 В перем. тока, 50~60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство
        • Кабель HDMI
        • Кабель USB
        Дополнительные аксессуары
        Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • GOST
        • FCC класса A

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство
      • Кабель HDMI
      • Кабель USB
      • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

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