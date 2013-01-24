Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель RS232
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство
- Кабель HDMI
- Кабель USB
- Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
Новые возможности с технологией Multi Touch
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новые возможности с технологией Multi Touch
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах
Новые возможности с технологией Multi Touch
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новые возможности с технологией Multi Touch
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах
Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.
Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.
Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.
Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента в режиме 24/7 и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.
Невидимая ИК-сетка поверх экрана обеспечивает невероятную точность и быстрый отклик даже при касании непосредственно пальцем, пальцем в перчатке или стилусом. И при этом без "фиктивных" точек.
Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.
Изображение/дисплей
Характеристики
Подключения
Размеры
Комфорт
Условия эксплуатации
Питание
Звук
Аксессуары
Прочее