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Больше не доступен
BDL8470QU/00
84"
Боковая светодиодная подсветка
Ultra HD
Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.
Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.
Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.
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