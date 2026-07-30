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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей U-Line

BDL8470QU/00

Завладейте вниманием аудитории
Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 84" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.
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Благодаря ультраширокому экрану

Завладейте вниманием аудитории

  • 84"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Ultra HD

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.

Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

Технические характеристики

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