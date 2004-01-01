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    Signage Solutions Дисплей U-Line

    BDL9870EU/00
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      Signage Solutions Дисплей U-Line

      BDL9870EU/00

      Завладейте вниманием аудитории

      Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей U-Line

      Завладейте вниманием аудитории

      Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

      Завладейте вниманием аудитории

      Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей U-Line

      Завладейте вниманием аудитории

      Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей U-Line

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        Завладейте вниманием аудитории

        Благодаря ультраширокому экрану

        • 98"
        • Прямая светодиодная подсветка
        • Ultra HD
        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Создан для круглосуточной работы

        Создан для круглосуточной работы

        Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

        Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

        Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

        Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

        QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

        QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

        Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

        4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

        Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

        Работа в портретном положении

        Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

        • Взаимодействие

          Цифровой аудиовыход
          • Разъем 3,5 мм
          • Разъем для внешней АС
          Видеовход
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          • DisplayPort (1.2)
          • DVI-D
          • HDMI (x 3)
          • Компонентный (BNC)
          • Композитный (BNC)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Другие подключения
          USB
          Видеовыход
          DisplayPort
          Внешнее управление
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • RJ45

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          247.7  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          98  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Шаг пиксела
          0,5622 x 0,5622 мм
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          500  кд/м²
          Цвета дисплея
          1073 млн
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          Технология панели
          IPS

        • Удобство

          Ориентация
          • Ландшафтный
          • Портретная
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • DisplayPort
          Простая установка
          Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Другие удобства
          Ручки для переноски
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • HDMI (один провод)
          • LAN (RJ45)

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          500  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Размеры

          Крепление для специальной подставки
          100 x 200 мм, M4
          Ширина устройства
          2193,20  миллиметра
          Масса продукта
          91,4  кг
          Высота устройства
          1248,20  миллиметра
          Глубина устройства
          89,8  миллиметра
          Настенное крепление
          800 x 500 мм, M8
          Ширина рамки
          16,0 мм

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          5~40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Относительная влажность
          20–80  %
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C

        • Принадлежности

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ
          • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
          • Кабель RS232
          • Кабель HDMI
          Дополнительные принадлежности
          • Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
          • Комплект для выравнивания
          • Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          • FCC класса A

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Кабель RS232
        • Кабель HDMI
        • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
        • Дополнительные аксессуары: Комплект для выравнивания
        • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

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