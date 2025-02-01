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    • Разнообразные укладки для гладких и блестящих волос Разнообразные укладки для гладких и блестящих волос Разнообразные укладки для гладких и блестящих волос

      7000 Series Фен-щетка

      BHA715/00

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      Разнообразные укладки для гладких и блестящих волос

      Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их.

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      7000 Series Фен-щетка

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      7000 Series
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      7000 Series

      Фен-щетка

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      Разнообразные укладки для гладких и блестящих волос

      Вращающаяся фен-щетка Philips Volumebrush c тремя насадками

      • Вращающаяся фен-щетка Volumebrush
      • Ионизация и турмалиновое покрытие
      • 3 насадки
      Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

      Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

      Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.

      Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

      Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

      Система ионизации высушивает волосы, не электризуя их. Отрицательно заряженные ионы уменьшают спутывание, способствуя закрытию волосяных чешуек, и усиливают блеск и сияние волос. Результат — блестящие и гладкие волосы, сияющие красотой.

      Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

      Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

      Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.

      Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

      Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

      Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

      Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

      Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

      Используйте щетку 30 мм для создания волн и придания волосам блеска и гладкости. Втягиваемая щетина предотвращает спутывание во время укладки.

      Щетки вращаются в двух направлениях

      Щетки вращаются в двух направлениях

      Щетка вращается в разных направлениях, облегчая процесс укладки и создания разнообразных причесок.

      Круглая щетка 30 мм для разнообразных укладок и бережного ухода

      Круглая щетка 30 мм для разнообразных укладок и бережного ухода

      Термощетка диаметром 30 мм придает волосам объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

      Настройка Care+ для защиты волос во время сушки и укладки

      Настройка Care+ для защиты волос во время сушки и укладки

      Режим Care+ обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

      Термощетка для гладких и сияющих волос

      Термощетка для гладких и сияющих волос

      Щетина термощеток 50 и 30 мм частично выполнена из натуральной щетины. Смешанные щетинки облегчают расчесывание, сокращают электризацию и спутывание и при этом усиливают блеск.

      • Аксессуары

        Круглая щетка с убирающимися зубчиками
        30 мм
        Щетка из натуральной смешанной щетины
        50 мм и 30 мм
        Насадка для щетки
        для круглой насадки для укладки 50 и 30 мм

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Темно-серый и угольный со светло-розовым металликом
        Напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        1,8  м
        Мощность в ваттах
        1000  Вт

      • Особенности

        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Ионизация
        Да
        Режим вращения
        2 скорости вращения
        Настройки
        • Режимы нагрева: 3
        • Варианты скорости: 2
        Турмалиновое керамическое покрытие
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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