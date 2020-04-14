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Больше не доступен
Привлекательные локоны и сияющие волны
Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева.
Конический корпус 13–25 мм
Ионизация для бережной сушки
Усовершенствованный титановый корпус
Индикатор завершения завивки локона
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Титановое покрытие, которое используется для профессиональной укладки, отличается прочностью и обеспечивает высокую теплопроводность. Для великолепных результатов корпус покрыт титаном.
Уникальный индикатор завершения завивки локона сигнализирует о готовности локона с помощью звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать великолепные локоны и волны без перегрева волос. Если при укладке потребуется использовать другие настройки времени, функцию можно отключить.
5.0
из 5
35
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ellis_7
14/04/2020
Україна
Плойка обладает множеством положительных качеств!
На мой взгляд-это лучшая плойка для обладательниц длинных волос! А также сигнал готовности поможет сохранить волосы здоровыми и красивыми и что еще мне очень понравилось-это покрытие титановое,такое как в профессиональных приборах! Однозначно рекомендую!
Плюсы
Качество,функциональность,удобство!
Минусы
Нет перчатки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB872/00 Щипцы для завивки Glam Shine
Дата пользования 2019-03-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB872/00 Щипцы для завивки Glam Shine
Дата пользования 2019-03-14
Annabel23
27/02/2018
Україна
Быстро и отлично делает локоны
Были щипцы с круглым корпусом, но решила попробовать конусный. Очень довольна)) Чтобы сделать локоны уходит 15 минут и выгляжу как будто после салона. Локоны не склеиваются, имеют красивую природную форму и все думают что это мои естественные завитки! Спасибо вам за создание такого чуда
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Щипцы для завивки Sublime Ends
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Щипцы для завивки Sublime Ends
Єва.
07/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Кудряшки супер
Сподобалось ,саме з зажимом,бо сама собі крутити без нього важкувато. Хоча звонила на гарячу лінію і пропонувала, чому немає з зажимом і іонізацією
Плюсы
Здорові локони
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата пользования 2023-03-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата пользования 2023-03-07
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.