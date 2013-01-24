Привлекательные локоны и сияющие волны
Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Привлекательные локоны и сияющие волны
Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
Привлекательные локоны и сияющие волны
Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Привлекательные локоны и сияющие волны
Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Титановое покрытие, которое используется для профессиональной укладки, отличается прочностью и обеспечивает высокую теплопроводность. Для великолепных результатов корпус покрыт титаном.
Уникальный индикатор завершения завивки локона сигнализирует о готовности локона с помощью звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать великолепные локоны и волны без перегрева волос. Если при укладке потребуется использовать другие настройки времени, функцию можно отключить.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
Длина корпуса щипцов составляет 160 мм — идеально для завивки длинных и густых волос.
Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.
Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Цифровой дисплей с 9 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание