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StyleCare

Щипцы для завивки Glam Shine

BHB872/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Привлекательные локоны и сияющие волны Привлекательные локоны и сияющие волны Привлекательные локоны и сияющие волны
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    StyleCare Щипцы для завивки Glam Shine

    BHB872/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Привлекательные локоны и сияющие волны

    Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Щипцы для завивки Glam Shine

    Привлекательные локоны и сияющие волны

    Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    Привлекательные локоны и сияющие волны

    Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Щипцы для завивки Glam Shine

    Привлекательные локоны и сияющие волны

    Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева. Узнать обо всех преимуществах

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      Привлекательные локоны и сияющие волны

      • Конический корпус 13–25 мм
      • Ионизация для бережной сушки
      • Усовершенствованный титановый корпус
      • Индикатор завершения завивки локона
      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Усовершенствованный титановый корпус для идеального результата

      Усовершенствованный титановый корпус для идеального результата

      Титановое покрытие, которое используется для профессиональной укладки, отличается прочностью и обеспечивает высокую теплопроводность. Для великолепных результатов корпус покрыт титаном.

      Уникальный индикатор готовности локона предотвращает перегрев волос

      Уникальный индикатор готовности локона предотвращает перегрев волос

      Уникальный индикатор завершения завивки локона сигнализирует о готовности локона с помощью звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать великолепные локоны и волны без перегрева волос. Если при укладке потребуется использовать другие настройки времени, функцию можно отключить.

      Температура до 210 °C для идеального результата

      Температура до 210 °C для идеального результата

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

      Удлиненный корпус для длинных и густых волос

      Удлиненный корпус для длинных и густых волос

      Длина корпуса щипцов составляет 160 мм — идеально для завивки длинных и густых волос.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.

      Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

      Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

      Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      9 цифровых настроек температуры для полного контроля

      Цифровой дисплей с 9 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Размер корпуса
        13–25 мм
        Покрытие корпуса
        Титан и керамика
        Температурный диапазон
        130 °C – 210 °C
        Количество настроек температуры
        9
        Тип регулировки температуры
        ЖК
        Время разогрева
        45 секунд
        Длина шнура
        1,8 м
        напряжение
        В мире  В

      • Особенности

        Автоотключение
        через 60 мин.
        Фиксатор
        Да
        Подставка
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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