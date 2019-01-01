Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Идеальные локоны в 2 раза быстрее*
Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальные локоны в 2 раза быстрее*
Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах
Идеальные локоны в 2 раза быстрее*
Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальные локоны в 2 раза быстрее*
Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах
Автостайлер MoistureProtect
Итого:
Восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки. Особая усовершенствованная технология позволяет закручивать каждую прядь, будто ваши волосы находятся в руках профессионального стилиста. Салонная укладка в комфортной домашней обстановке.
Этот автостайлер для завивки отличается уникальной конструкцией с открытым удлиненным корпусом. Это позволяет завивать в два раза больше волос одним движением в 2 раза быстрее.*
Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Кератин — важная составляющая волос. Именно он делает их сильными, здоровыми и красивыми. Корпус щипцов с керамическим покрытием обогащен кератином для более гладкого скольжения и надежной защиты во время укладки волос.
Благодаря уникальному сочетанию открытой конструкции, гладкого корпуса и интеллектуального датчика вы можете без труда создавать локоны и быть уверены, что устройство не защемит ваши волосы. Интеллектуальный датчик останавливает работу устройства, если в камере слишком много волос или если они вставлены неправильно. Инновационная вертикальная конструкция открытого типа позволяет легко достать волосы из устройства. Гладкий герметичный корпус исключает трение и не повреждает волосы. Выпрямление волос еще никогда не было настолько простым.
Уникальные защитные лепестки позволяют создать стильные стойкие локоны. Лепестки вращаются, повторяя естественное направление роста ваших волос и аккуратно накручивая волосы на корпус. Для идеальной укладки каждая прядь завивается равномерно с одной и той же температурой. Результаты — безупречная прическа, словно ваши волосы уложил персональный стилист.
Мягкие волны или упругие кудри? Мы гарантируем — любая укладка получится невероятно стильной. Просто установите температуру, время и настройки завивки для создания желаемого образа.
Этот автостайлер для завивки оснащен специальной функцией уведомления. Он оповещают о готовности локона с помощью продолжительного звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создать потрясающие стойкие локоны без повреждения волос.
Автостайлер легко удерживать в вертикальном положении для создания идеальных одинаковых локонов. Удобное расположение кнопок управления на ручке позволяет без лишних усилий сделать безупречную естественную укладку.
Безопасная инновационная конструкция полностью изолирует тепло, минимизируя риск обжечь руки и пальцы. Изогнутая форма завивающей камеры позволяет завивать волосы максимально близко к коже головы.
Особенности
Аксессуары
Тип волос
Технические характеристики
Обслуживание