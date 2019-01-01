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    StyleCare Prestige

    Автостайлер MoistureProtect

    BHB878/00
    Общая оценка / 5
    • Идеальные локоны в 2 раза быстрее* Идеальные локоны в 2 раза быстрее* Идеальные локоны в 2 раза быстрее*
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      StyleCare Prestige Автостайлер MoistureProtect

      BHB878/00
      Общая оценка / 5

      Идеальные локоны в 2 раза быстрее*

      Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах

      StyleCare Prestige Автостайлер MoistureProtect

      Идеальные локоны в 2 раза быстрее*

      Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальные локоны в 2 раза быстрее*

      Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах

      StyleCare Prestige Автостайлер MoistureProtect

      Идеальные локоны в 2 раза быстрее*

      Автостайлер для завивки MoistureProtect создают идеальные сияющие локоны благодаря инновационной интеллектуальной системе завивки. Уникальная конструкция с открытым удлиненным корпусом позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*, не пересушивая и сохраняя их естественный уровень влаги. Узнать обо всех преимуществах

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        StyleCare Prestige

        StyleCare Prestige

        Автостайлер MoistureProtect

        Итого:

        Идеальные локоны в 2 раза быстрее*

        Дарит блеск и поддерживает уровень влаги в волосах, предотвращая пересушивание

        • Технология MoistureProtect
        • Идеальные локоны в 2 раза быстрее
        • Удлиненный корпус щипцов
        • Система ионизации для сияния волос
        Интеллектуальная система завивки для укладки без усилий

        Интеллектуальная система завивки для укладки без усилий

        Восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки. Особая усовершенствованная технология позволяет закручивать каждую прядь, будто ваши волосы находятся в руках профессионального стилиста. Салонная укладка в комфортной домашней обстановке.

        Удлиненный корпус щипцов позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*

        Удлиненный корпус щипцов позволяет завивать в 2 раза больше волос одним движением*

        Этот автостайлер для завивки отличается уникальной конструкцией с открытым удлиненным корпусом. Это позволяет завивать в два раза больше волос одним движением в 2 раза быстрее.*

        Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

        Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

        Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.

        Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

        Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

        Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

        Керамико-кератиновое покрытие для защиты волос

        Керамико-кератиновое покрытие для защиты волос

        Кератин — важная составляющая волос. Именно он делает их сильными, здоровыми и красивыми. Корпус щипцов с керамическим покрытием обогащен кератином для более гладкого скольжения и надежной защиты во время укладки волос.

        Создано, чтобы предотвратить защемление волос

        Создано, чтобы предотвратить защемление волос

        Благодаря уникальному сочетанию открытой конструкции, гладкого корпуса и интеллектуального датчика вы можете без труда создавать локоны и быть уверены, что устройство не защемит ваши волосы. Интеллектуальный датчик останавливает работу устройства, если в камере слишком много волос или если они вставлены неправильно. Инновационная вертикальная конструкция открытого типа позволяет легко достать волосы из устройства. Гладкий герметичный корпус исключает трение и не повреждает волосы. Выпрямление волос еще никогда не было настолько простым.

        Защитные лепестки повторяют направление роста волос

        Защитные лепестки повторяют направление роста волос

        Уникальные защитные лепестки позволяют создать стильные стойкие локоны. Лепестки вращаются, повторяя естественное направление роста ваших волос и аккуратно накручивая волосы на корпус. Для идеальной укладки каждая прядь завивается равномерно с одной и той же температурой. Результаты — безупречная прическа, словно ваши волосы уложил персональный стилист.

        27 настроек для создания любого типа локонов

        27 настроек для создания любого типа локонов

        Мягкие волны или упругие кудри? Мы гарантируем — любая укладка получится невероятно стильной. Просто установите температуру, время и настройки завивки для создания желаемого образа.

        Автоматическое звуковое уведомление о готовности локонов

        Автоматическое звуковое уведомление о готовности локонов

        Этот автостайлер для завивки оснащен специальной функцией уведомления. Он оповещают о готовности локона с помощью продолжительного звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создать потрясающие стойкие локоны без повреждения волос.

        Использование в вертикальном положении

        Использование в вертикальном положении

        Автостайлер легко удерживать в вертикальном положении для создания идеальных одинаковых локонов. Удобное расположение кнопок управления на ручке позволяет без лишних усилий сделать безупречную естественную укладку.

        Безопасная термоизолированная конструкция

        Безопасная термоизолированная конструкция

        Безопасная инновационная конструкция полностью изолирует тепло, минимизируя риск обжечь руки и пальцы. Изогнутая форма завивающей камеры позволяет завивать волосы максимально близко к коже головы.

        • Особенности

          Автоматическое вращение
          Да
          Направления вращения
          Да
          Покрытие нагревательных элементов
          Керамико-кератиновое покрытие
          Автоотключение
          через 60 мин.
          Шнур на шарнире
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да

        • Аксессуары

          Аксессуар для очистки корпуса
          Да

        • Тип волос

          Для всех типов волос
          Да

        • Технические характеристики

          Температура укладки
          170 °C/190 °C/210 °C
          3 направления завивки
          Направо / чередование / налево
          Настройки времени
          8 сек./10 сек./12 сек.
          Время разогрева
          30 сек.
          Напряжение
          Универсальное  В
          Длина кабеля
          2 м

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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            • по сравнению с моделью HPS940

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