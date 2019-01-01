Создано, чтобы предотвратить защемление волос

Благодаря уникальному сочетанию открытой конструкции, гладкого корпуса и интеллектуального датчика вы можете без труда создавать локоны и быть уверены, что устройство не защемит ваши волосы. Интеллектуальный датчик останавливает работу устройства, если в камере слишком много волос или если они вставлены неправильно. Инновационная вертикальная конструкция открытого типа позволяет легко достать волосы из устройства. Гладкий герметичный корпус исключает трение и не повреждает волосы. Выпрямление волос еще никогда не было настолько простым.