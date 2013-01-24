Мощная и бережная сушка
Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная и бережная сушка
Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах
Мощная и бережная сушка
Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная и бережная сушка
Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах
Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.
Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.
В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Вес и габариты