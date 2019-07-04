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Больше не доступен
1600 Вт
Функция ThermoProtect
3 режима температуры и скорости
Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.
4.9
из 5
116
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
agidulyan
04/07/2019
Україна
Функциональный и компактный
Сгорел предыдущий фен - решил что-то другое выбрать. Вначале, когда увидел - засомневался - маленький фен - насколько мощный? А на деле оч хороший. Функции базовые, но хватает с головой. Можно и в дорогу брать с собой.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Анастасия
15/02/2018
Україна
Отличный товар для домашнего пользования
Я долго искала себе фен, что бы у него был красивый дизайн, удобство в пользовании и мощность. Мой выбор пал на данную модель, купив его я была довольна на все 100%. У меня длинные волосы и этот фен справляется с ними на ура. Дизайн продукта стильный, складывающаяся ручка очень удобна в поездках, а сумочка стала приятным бонусом. В эксплуатации фен уже находится 3 года и еще ни разу не было проблем. Работает относительно тихо, но мощно. Покупкой довольна, рекомендую всем знакомым.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD006/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD006/00 Фен для волос
ЕкатеринаL
13/11/2017
Україна
Отличный продукт! Рекомендую!
Оптимальное сочетание цена-качество! Приобрела этот продукт по рекомендации девушки -продавца и ни разу об этом не пожалела! После мытья своих кудрявых и непослушных волос делаю укладку феном. С этой задачей Эта модель справляется на УРА! Отлично подходит для повседневного использования. Компактный размер - удобно брать в дорогу. Хорошая мощность(два режима + холодный обдув). Надеюсь этот фен станет мне верным надежным помощником в ежедневной сушке и укладке волос на долгие годы!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.