Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
1600 Вт
Функция ThermoProtect
Складная ручка
Переключение напряжения
Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.
4.9
из 5
116
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
agidulyan
04/07/2019
Україна
Функциональный и компактный
Сгорел предыдущий фен - решил что-то другое выбрать. Вначале, когда увидел - засомневался - маленький фен - насколько мощный? А на деле оч хороший. Функции базовые, но хватает с головой. Можно и в дорогу брать с собой.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Анастасия
15/02/2018
Україна
Отличный товар для домашнего пользования
Я долго искала себе фен, что бы у него был красивый дизайн, удобство в пользовании и мощность. Мой выбор пал на данную модель, купив его я была довольна на все 100%. У меня длинные волосы и этот фен справляется с ними на ура. Дизайн продукта стильный, складывающаяся ручка очень удобна в поездках, а сумочка стала приятным бонусом. В эксплуатации фен уже находится 3 года и еще ни разу не было проблем. Работает относительно тихо, но мощно. Покупкой довольна, рекомендую всем знакомым.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD006/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD006/00 Фен для волос
ЕкатеринаL
13/11/2017
Україна
Отличный продукт! Рекомендую!
Оптимальное сочетание цена-качество! Приобрела этот продукт по рекомендации девушки -продавца и ни разу об этом не пожалела! После мытья своих кудрявых и непослушных волос делаю укладку феном. С этой задачей Эта модель справляется на УРА! Отлично подходит для повседневного использования. Компактный размер - удобно брать в дорогу. Хорошая мощность(два режима + холодный обдув). Надеюсь этот фен станет мне верным надежным помощником в ежедневной сушке и укладке волос на долгие годы!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.