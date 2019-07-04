КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках
  • Мощная и бережная сушка в поездках

Больше не доступен

EssentialФен для волос

BHD006/00

4.9
| (116) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Мощная и бережная сушка в поездках
Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Компактная конструкция и складная ручка делают эту модель идеальным выбором для поездок.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Мощная и бережная сушка в поездках

  • 1600 Вт

  • Функция ThermoProtect

  • Складная ручка

  • Переключение напряжения

Мощность сушки 1600 Вт

Мощность сушки 1600 Вт

Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

Температурная настройка ThermoProtect

Температурная настройка ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Складная ручка для удобного хранения

Складная ручка для удобного хранения

Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

116

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Функциональный и компактный

Сгорел предыдущий фен - решил что-то другое выбрать. Вначале, когда увидел - засомневался - маленький фен - насколько мощный? А на деле оч хороший. Функции базовые, но хватает с головой. Можно и в дорогу брать с собой.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос

15/02/2018

Україна

Україна

Отличный товар для домашнего пользования

Я долго искала себе фен, что бы у него был красивый дизайн, удобство в пользовании и мощность. Мой выбор пал на данную модель, купив его я была довольна на все 100%. У меня длинные волосы и этот фен справляется с ними на ура. Дизайн продукта стильный, складывающаяся ручка очень удобна в поездках, а сумочка стала приятным бонусом. В эксплуатации фен уже находится 3 года и еще ни разу не было проблем. Работает относительно тихо, но мощно. Покупкой довольна, рекомендую всем знакомым.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential BHD006/00 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential BHD006/00 Фен для волос

13/11/2017

Україна

Україна

Отличный продукт! Рекомендую!

Оптимальное сочетание цена-качество! Приобрела этот продукт по рекомендации девушки -продавца и ни разу об этом не пожалела! После мытья своих кудрявых и непослушных волос делаю укладку феном. С этой задачей Эта модель справляется на УРА! Отлично подходит для повседневного использования. Компактный размер - удобно брать в дорогу. Хорошая мощность(два режима + холодный обдув). Надеюсь этот фен станет мне верным надежным помощником в ежедневной сушке и укладке волос на долгие годы!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential BHD002/00 Фен для волос

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 