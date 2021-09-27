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    3000 Series

    Фен для волос

    BHD308/10
    Общая оценка / 5
    • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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      3000 Series Фен для волос

      BHD308/10
      Общая оценка / 5

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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        3000 Series

        3000 Series

        Фен для волос

        - {discount-value}

        Итого:

        Мощная сушка волос при меньшей температуре

        с насадкой ThermoProtect

        • 1600 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 3 режима температуры и скорости
        Мощность сушки 1600 Вт

        Мощность сушки 1600 Вт

        Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

        Складная ручка для удобного хранения

        Складная ручка для удобного хранения

        Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

        3 режима температуры и скорости

        3 режима температуры и скорости

        Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          14 мм
          Насадка ThermoProtect
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8  м
          Напряжение
          220—240 В
          Мощность в ваттах
          1600  Вт
          Мотор
          постоянный ток

        • Особенности

          Складная ручка
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да
          Режимы температуры/скорости
          3
          Настройки
          Режим холодного обдува

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

        • Технологии бережного ухода

          ThermoProtect
          Да

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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