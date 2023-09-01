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BHD321/00
Компактный размер, мощный воздухопоток
Компактная T-образная форма и дизайн для контрастной укладки; 4 режима для любых потребностей в сушке волос.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен для волос
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Этот фен мощностью 1600 Вт обеспечит мощную сушку и оптимальную температуру воздуха, чтобы вы могли легко и эффективно создать себе желаемый образ.
Эта мощная система ионизации генерирует до 30 миллионов ионов*** за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.
Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева — благодаря 4 сочетаниям можно легко и быстро сделать идеальную прическу.
Устройство весит всего 350 г*** для наиболее комфортной сушки.
Функция автоотключения при перегреве активируется, если фен нагреется до слишком высокой температуры. Она предотвращает перегрев устройства и повреждение волос.
Наша насадка для укладки состоит из двух слоев для эффективного охлаждения при сушке ваших волос. Она мягкая и удобная, вращается на 360° для сушки под нужным углом.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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