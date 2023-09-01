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    • Компактный размер, мощный воздухопоток Компактный размер, мощный воздухопоток Компактный размер, мощный воздухопоток

      3000 Series Фен для волос

      BHD321/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Компактный размер, мощный воздухопоток

      Компактная T-образная форма и дизайн для контрастной укладки; 4 режима для любых потребностей в сушке волос.

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      3000 Series Фен для волос

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      3000 Series
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      3000 Series

      Фен для волос

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      Компактный размер, мощный воздухопоток

      30 млн отрицательно заряженных ионов для сияющих и шелковистых волос

      • Ионизация
      Высокая мощность 1600 Вт для быстрой сушки

      Высокая мощность 1600 Вт для быстрой сушки

      Этот фен мощностью 1600 Вт обеспечит мощную сушку и оптимальную температуру воздуха, чтобы вы могли легко и эффективно создать себе желаемый образ.

      30 млн отрицательно заряженных ионов для сияющих и шелковистых волос

      30 млн отрицательно заряженных ионов для сияющих и шелковистых волос

      Эта мощная система ионизации генерирует до 30 миллионов ионов*** за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

      2 режима температуры и скорости

      2 режима температуры и скорости

      Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева — благодаря 4 сочетаниям можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

      Малый вес и комфортный хват

      Малый вес и комфортный хват

      Устройство весит всего 350 г*** для наиболее комфортной сушки.

      Двойная защита от перегрева для еще более бережного ухода**

      Двойная защита от перегрева для еще более бережного ухода**

      Функция автоотключения при перегреве активируется, если фен нагреется до слишком высокой температуры. Она предотвращает перегрев устройства и повреждение волос.

      Двухслойная насадка для комфортной укладки

      Двухслойная насадка для комфортной укладки

      Наша насадка для укладки состоит из двух слоев для эффективного охлаждения при сушке ваших волос. Она мягкая и удобная, вращается на 360° для сушки под нужным углом.

      • Аксессуары

        Двухслойная насадка
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,6 м
        Мощность в ваттах
        1600  Вт
        Ионизация
        30 млн отрицательно заряженных ионов
        Металлическое покрытие
        Да
        Двойная защита от перегрева
        Да

      • Особенности

        Режимы температуры/скорости
        2 режима нагрева, 2 скорости

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Badge-D2C

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      • Результат получен в сторонней лаборатории
      • *Встроенный плавкий предохранитель и рассеиватель тепла; двойная защита для предотвращения перегрева.
      • ** без насадки и сетевого шнура.
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