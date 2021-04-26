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2100 Вт
Насадка ThermoProtect
Усовершенствованная система ионизации
6 режимов температуры и скорости
Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.
Эта мощная система ионизации генерирует до 20 миллионов ионов* за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.
4.9
из 5
127
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Кристина777
26/04/2021
Україна
Удобный, мощный фен
Отличный фен, который превзошёл все мои ожидания. Мало того, что он очень быстро сушит волосы, у меня волосы средней длины, так он ещё и круто делает укладку с помощью концентратора. Пользуюсь я им не долго, но уже виден результат, волосы не такие сухие, как было ранее, сушу на средней температуре.
Плюсы
Лёгкий, компактный, мощный
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос
Елена5555
25/04/2021
Україна
компактный и мощный
купила данную модель фена. Осталась очень довольна, маленький компактный, мощный Очень понравилась новая насадка, она не пересушивает волосы. За такие небольшие деньги он просто шикарен. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос
Анюта Кид
09/04/2021
Україна
Хороший фен за свои деньги
Покупала данную модель как старый фен сломался , и очень довольна этой покупкой. Фен отлично справляется со своей работой , нет никаких проблем. Он не пересушивает волосы , благодаря новой технологии и насадке (поток горячего воздуха и холодного смешиваются , и эта температура подходит для всех типов волос) Фен удобный и компактный , можно положить в сумку собой в поездку,он не занимает много места. В комплекте две насадки , мощность фена 2100 ват. Ионизация делает волосы ровные и блестящими. Плюс фена в том что есть оптимальная температура для всех видов волос. Фен при такой мощности не перегревается , а такая проблема бывает во всех видах фена. Рекомендую данную модель.
Плюсы
Насадки , компактность , мощность
Минусы
Не заметила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3000 BHD360/20 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3000 BHD360/20 Фен для волос
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
На максимальной скорости