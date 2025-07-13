Вітаємо! Дякуємо, що поділилися позитивними враженнями про роботу приладу. Нам приємно чути, що Ви задоволені його функціональністю та результатами сушіння. Для уточнення деталей щодо кріплення насадок, будь ласка, зверніться до команди підтримки споживачів компанії Philips: 0 800 50-06-97 (понеділок-п'ятниця з 9:00 до 17:00), або напишіть нам у приватні повідомлення через сторінку Philips Ukraine у Facebook, Instagram або Viber у години роботи з 9:00 до 23:00, у будні та 10:00 до 22:00 у вихідні. Будемо раді Вам допомогти!