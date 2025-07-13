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ThermoShield Advanced
Ионы в воде, минеральная ионизация, в 8 раз больше ионов
На 60 %********* более блестящие волосы
Быстрая сушка за 4 минуты
Сушка волос на 20 %** быстрее, чем феном 2300 Вт
Система с двумя сенсорами считывает температуру в помещении и активно подстраивает температуру воздухопотока 24 000 раз за сеанс сушки, чтобы избежать перегрева ваших волос. На 25 % более стабильная температура сушки в любой среде*********.
Наши инновационные лопасти и специальный нагреватель позволяют сушить волосы всего за 4 минуты****.
Увлажните волосы, чтобы они выглядели более здоровыми. Технология ионов в воде генерирует более чем в 1000 раз больше влаги, чем устройства без ионизатора.
Что такое отзыв?
4.7
из 5
57
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Andr78
13/07/2025
Україна
Проверенный покупатель
Фен
Фен дуже зручний,відповідає опису,і подобається стан волосся після нього
Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Айос
04/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Відповідає заявленим характеристикам
Товар відповідає заявленим характеристикам. Волосся стає гладким, блискучим, м'яким. Рекомендую. Багато років користувалася іншою моделлю. Ця модель з новою технологією приємно вразила своїм функціоналом. В реальності фен більший ніж видається на фото. Насадки можуть в поцесі сушки падати, оскільки кріпляться лише магнітом, і це дещо незручно, але в цілому хороший фен.
Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Этот отзыв про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Дружина задоволена
Обирали на заміну багаторічній Ровента, між професійним Бебіліс та даною моделлю Філіпс. Дружина задоволена, хоча має проблемні густі кучері з дитинства. Гарно виглядає візуально та приємний тактично. Зрозумілий функціонал. Не брутальний в роботі.
Этот отзыв про Фен Philips BHD720/10 серії 7000
Этот отзыв про Фен Philips BHD720/10 серії 7000
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
по сравнению с феном Philips S5000 2300 Вт
по сравнению с Philips MoistureProtect HP8280
* на основании среднего времени сушки 4 минуты
* * для волос европеоидного типа средней длины (40 см) в лабораторной среде, самые высокие скорость и температура. Фактический результат может отличаться.
* * * При использовании минеральной ионизации, после 6 месяцев воздействия УФ-излучения
* * * * по сравнению с HP8232/20 в максимальном режиме
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 на максимальных настройках
* * * * * * Режим Thermoshield Advance
* * * * * * * в режиме смешанного обдува, по сравнению с естественным высыханием волос; протестировано в сторонней лаборатории в США.