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Уникальные волосы. Уникальный уход.
Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальные волосы. Уникальный уход.
Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах
Уникальные волосы. Уникальный уход.
Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальные волосы. Уникальный уход.
Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах
Фен для волос с SenseIQ
Итого:
Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится о волосах в режиме реального времени, поддерживая их естественную силу. ИК-датчики определяют температуру волос свыше 12 000 раз за сеанс и предотвращают их повреждение из-за перегрева, сохраняя до 95 % их естественной влаги*.
Пока другие фены измеряют температуру воздухопотока, технология SenseIQ точно определяет температуру ваших волос. Она распознает даже небольшие изменения и защищает волосы при каждом сеансе их сушки.
Интеллектуальное управление температурой особым образом защищает ваши волосы. Умный микропроцессор анализирует и регулирует температуру воздухопотока более 12 000 раз за сеанс сушки*** для оптимальной эффективности и индивидуальной заботы о ваших волосах.
Подарите своим волосам эксклюзивный уход. Фен с технологией SenseIQ сохраняет до 95 %** естественной влаги в ваших волосах, обеспечивая их шелковистость, силу и здоровый внешний вид.
Сушка волос всего за 3 минуты. Инновационная конструкция обеспечивает более мощный воздухопоток и на 30 % более быструю сушку*.
Умные цифровые программы обеспечивают комфортную сушку согласно вашим предпочтениям, автоматически выбирая оптимальную температуру и скорость воздухопотока. Выберите "Быстрый" режим для быстрой сушки, "Бережный" режим для максимального комфорта или "Ручной" режим для самостоятельного подбора параметров. Режимы "Укладка", "Завивка" и "Массаж" выбираются автоматически при установке соответствующих насадок. В самом конце укладки воспользуйтесь кнопкой холодного обдува.
Мгновенно подает в 2 раза больше ионов для сияния и блеска ваших волос****. Отрицательно заряженные ионы устраняют статическое электричество, приводят в тонус волосы и кожу головы, а также разглаживают волосяные кутикулы, пока ионы в воде насыщают волосы влагой.
7-мм насадка концентрирует поток воздуха для идеально точной укладки при сушке волос. При установке этой насадки автоматически выбирается режим "Укладка", однако вы можете выбрать режимы "Сушка", "Бережный" и "Ручной".
Оцените максимальный объем, плотность и упругость волос с диффузором для завивки. Тонкие пальчики диффузора помогают воздуху проникать между волос, что делает их более объемными и устраняет статический заряд. При установке этой насадки автоматически выбирается режим "Завивка".
Массажер для головы поможет стимулировать естественный приток питательных веществ к волосам. Мягкие вибрирующие щетинки и бережный нагрев стимулируют кровоток, что усиливает приток кислорода и полезных веществ. При установке этой насадки автоматически выбирается режим "Массаж".
Для быстрой сушки длинных и густых волос используйте специальную насадку для сушки, которая обеспечивает более концентрированный и мощный воздухопоток.
Аксессуары
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