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    9000 series

    Фен для волос с SenseIQ

    BHD829/00
    Общая оценка / 5
    • Уникальные волосы. Уникальный уход. Уникальные волосы. Уникальный уход. Уникальные волосы. Уникальный уход.
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      9000 series Фен для волос с SenseIQ

      BHD829/00
      Общая оценка / 5

      Уникальные волосы. Уникальный уход.

      Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах

      9000 series Фен для волос с SenseIQ

      Уникальные волосы. Уникальный уход.

      Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах

      Уникальные волосы. Уникальный уход.

      Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах

      9000 series Фен для волос с SenseIQ

      Уникальные волосы. Уникальный уход.

      Фен Philips 9000 с технологией SenseIQ непрерывно определяет температуру волос и подстраивает нагрев, чтобы предотвратить их урон. Для идеальных шелковистых волос. Узнать обо всех преимуществах

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        9000 series

        9000 series

        Фен для волос с SenseIQ

        - {discount-value}

        Итого:

        Уникальные волосы. Уникальный уход.

        Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится

        • Индивидуальный подход к вашим волосам
        • Интеллектуальные цифровые программы
        • На 30 % более быстрая сушка*
        • Сохраняет до 95 %** влажности
        Сушка и персонализация

        Сушка и персонализация

        Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится о волосах в режиме реального времени, поддерживая их естественную силу. ИК-датчики определяют температуру волос свыше 12 000 раз за сеанс и предотвращают их повреждение из-за перегрева, сохраняя до 95 % их естественной влаги*.

        Определяет температуру волос

        Определяет температуру волос

        Пока другие фены измеряют температуру воздухопотока, технология SenseIQ точно определяет температуру ваших волос. Она распознает даже небольшие изменения и защищает волосы при каждом сеансе их сушки.

        Адаптирует процесс сушки

        Адаптирует процесс сушки

        Интеллектуальное управление температурой особым образом защищает ваши волосы. Умный микропроцессор анализирует и регулирует температуру воздухопотока более 12 000 раз за сеанс сушки*** для оптимальной эффективности и индивидуальной заботы о ваших волосах.

        Персональный уход за волосами

        Персональный уход за волосами

        Подарите своим волосам эксклюзивный уход. Фен с технологией SenseIQ сохраняет до 95 %** естественной влаги в ваших волосах, обеспечивая их шелковистость, силу и здоровый внешний вид.

        Мощный обдув

        Мощный обдув

        Сушка волос всего за 3 минуты. Инновационная конструкция обеспечивает более мощный воздухопоток и на 30 % более быструю сушку*.

        Интеллектуальные цифровые программы

        Интеллектуальные цифровые программы

        Умные цифровые программы обеспечивают комфортную сушку согласно вашим предпочтениям, автоматически выбирая оптимальную температуру и скорость воздухопотока. Выберите "Быстрый" режим для быстрой сушки, "Бережный" режим для максимального комфорта или "Ручной" режим для самостоятельного подбора параметров. Режимы "Укладка", "Завивка" и "Массаж" выбираются автоматически при установке соответствующих насадок. В самом конце укладки воспользуйтесь кнопкой холодного обдува.

        Система ионизации

        Система ионизации

        Мгновенно подает в 2 раза больше ионов для сияния и блеска ваших волос****. Отрицательно заряженные ионы устраняют статическое электричество, приводят в тонус волосы и кожу головы, а также разглаживают волосяные кутикулы, пока ионы в воде насыщают волосы влагой.

        Насадка - концентратор потока воздуха

        Насадка - концентратор потока воздуха

        7-мм насадка концентрирует поток воздуха для идеально точной укладки при сушке волос. При установке этой насадки автоматически выбирается режим "Укладка", однако вы можете выбрать режимы "Сушка", "Бережный" и "Ручной".

        Диффузор для завивки и придания объема

        Диффузор для завивки и придания объема

        Оцените максимальный объем, плотность и упругость волос с диффузором для завивки. Тонкие пальчики диффузора помогают воздуху проникать между волос, что делает их более объемными и устраняет статический заряд. При установке этой насадки автоматически выбирается режим "Завивка".

        Расслабляющая насадка-массажер

        Расслабляющая насадка-массажер

        Массажер для головы поможет стимулировать естественный приток питательных веществ к волосам. Мягкие вибрирующие щетинки и бережный нагрев стимулируют кровоток, что усиливает приток кислорода и полезных веществ. При установке этой насадки автоматически выбирается режим "Массаж".

        Насадка для сушки

        Насадка для сушки

        Для быстрой сушки длинных и густых волос используйте специальную насадку для сушки, которая обеспечивает более концентрированный и мощный воздухопоток.

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          7 мм

        • Технические характеристики

          Напряжение
          240  В
          Длина шнура
          2 м
          Мощность в ваттах
          1800  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Технологии бережного ухода

          Ионизация для бережной сушки
          В 2 раза больше ионов

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            • Быстрее по сравнению с аналогичным феном BHD004 мощностью 1800 Вт
            • *По результатам теста в бережном режиме после 5 минут сушки
            • * * На основании среднего времени сушки 7 минут
            • * * * По сравнению с Philips HP8280

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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