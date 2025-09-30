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Все серии

  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*
  • Прямые волосы за 5 минут*

StyleCare EssentialРасческа для выпрямления волос

BHH880/00

4.9
| (31) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Прямые волосы за 5 минут*
Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Гладкие и блестящие прямые волосы

Прямые волосы за 5 минут*

  • Увеличенная площадь щетки

  • Технология ThermoProtect

  • Турмалиновое керамическое покрытие

Турмалиновое керамическое покрытие

Турмалиновое керамическое покрытие

Турмалиновое керамическое покрытие для гладких, сияющих и послушных волос.

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect поддерживает постоянную температуру щетки, предотвращая перегрев, чтобы ваши волосы сияли здоровьем.

2 температурных режима для разных типов волос

2 температурных режима для разных типов волос

Два температурных режима (170°C и 200°C) для разных типов волос.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

31

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

30/09/2025

Україна

Україна

Краще, ніж праска для волосся

В мене тонке пористе волосся. Після кожного миття доводиться вирівнювати праской. Це займає досить багато часу. З цією щіткою процес вирівнювання набагато швидший і простіший. Не так ідеально, як праскою, але дуже класно і зачіска виходить чудова, а, головне, не займає пів години, як раніше

Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

02/01/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Задоволена покупкою! Дуже якісний продукт.

Дуже задоволена покупкою! Швидка доставка, якісна упаковка.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000

10/08/2023

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою.

Нарешті моє густе і жорстке волосся стало слухняним. Щітка дуже добре вирівнює волосся,а головне швидко,зручно лежить в руці. Довго вагалась купляти чи ні,та тепер не шкодую. Рекомендую до покупки таку щітку.

Плюсы

Дуже зручно і швидко розгладжує волосся.

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. Протестировано в Китае с участием 33 женщин с волосами средней длины.