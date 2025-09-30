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Увеличенная площадь щетки
Технология ThermoProtect
Турмалиновое керамическое покрытие
Турмалиновое керамическое покрытие для гладких, сияющих и послушных волос.
Технология ThermoProtect поддерживает постоянную температуру щетки, предотвращая перегрев, чтобы ваши волосы сияли здоровьем.
Два температурных режима (170°C и 200°C) для разных типов волос.
4.9
из 5
31
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lubasya
30/09/2025
Україна
Краще, ніж праска для волосся
В мене тонке пористе волосся. Після кожного миття доводиться вирівнювати праской. Це займає досить багато часу. З цією щіткою процес вирівнювання набагато швидший і простіший. Не так ідеально, як праскою, але дуже класно і зачіска виходить чудова, а, головне, не займає пів години, як раніше
Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
shemetova_official
02/01/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Задоволена покупкою! Дуже якісний продукт.
Дуже задоволена покупкою! Швидка доставка, якісна упаковка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH885/00 серії 5000
MikA&
10/08/2023
Україна
Дуже задоволена покупкою.
Нарешті моє густе і жорстке волосся стало слухняним. Щітка дуже добре вирівнює волосся,а головне швидко,зручно лежить в руці. Довго вагалась купляти чи ні,та тепер не шкодую. Рекомендую до покупки таку щітку.
Плюсы
Дуже зручно і швидко розгладжує волосся.
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Щітка-випрямляч Philips BHH880/00 серії StyleCare Essential
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Протестировано в Китае с участием 33 женщин с волосами средней длины.