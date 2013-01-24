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StyleCare Essential

Расческа для выпрямления волос

BHH880/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Прямые волосы за 5 минут* Прямые волосы за 5 минут* Прямые волосы за 5 минут*
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    StyleCare Essential Расческа для выпрямления волос

    BHH880/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Essential Расческа для выпрямления волос

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Essential Расческа для выпрямления волос

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Прямые волосы за 5 минут*

      Гладкие и блестящие прямые волосы

      • Увеличенная площадь щетки
      • Технология ThermoProtect
      • Турмалиновое керамическое покрытие
      Турмалиновое керамическое покрытие

      Турмалиновое керамическое покрытие

      Турмалиновое керамическое покрытие для гладких, сияющих и послушных волос.

      Технология ThermoProtect

      Технология ThermoProtect

      Технология ThermoProtect поддерживает постоянную температуру щетки, предотвращая перегрев, чтобы ваши волосы сияли здоровьем.

      2 температурных режима для разных типов волос

      2 температурных режима для разных типов волос

      Два температурных режима (170°C и 200°C) для разных типов волос.

      Тройные щетинки

      Тройные щетинки

      Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы.

      Увеличенная прямоугольная щетка

      Увеличенная прямоугольная щетка

      Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход.

      Быстрый нагрев

      Быстрый нагрев

      Готов к использованию за 50 секунд.

      Индикатор готовности к использованию

      Индикатор готовности к использованию

      Светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию.

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м

      Шнур на шарнире

      Шнур на шарнире

      Шнур на шарнире для удобства использования.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        Турмалиновое керамическое покрытие
        Да
        ThermoProtect
        Да

      • Особенности

        Температурный режим
        • 2 режима
        • 170 °C и 200 °C
        Форма щетки
        Прямоугольная
        Размеры расчески (мм)
        116 (Д) x 60 (Ш)
        Количество нагревающихся щетинок
        111
        Автоотключение
        через 60 мин.

      • Удобство использования

        Петелька для хранения прибора
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Технические характеристики

        Размер продукта (мм)
        350 (Д) X 75 (Ш) X 48 (Д)
        Общее количество щетинок
        247
        Тип нагревателя
        PTC
        Светодиодный индикатор
        Белый цвет
        Длина шнура
        1,8 м
        напряжение
        Универсальный  В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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          • Протестировано в Китае с участием 33 женщин с волосами средней длины.

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