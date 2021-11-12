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Технология ThermoProtect
Пластины с кератиновым покрытием
6 температурных режимов
Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.
Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.
Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.
4.8
из 5
82
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Maryna55
12/11/2021
Україна
Много полезных функций
Пользуюсь стайлером 8 месяцев и волосы мои стали выглядеть ухоженнее. Нравится функция ионизации, регулятор температуры и скользящее покрытие пластин.
Плюсы
Функция ионизации, регулятор температуры, покрытие пластин
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect
Leha
26/10/2021
Україна
Просто незаменимая вещь для каждой женщины.
Просто незаменимая вещь. Служит более 2 лет. Использую пять раз в неделю. В руке очень удобный. Захват хороший. Не рвет волосы. Не палит. Все как в описании. Провод длинный. Рекомендую ВСЕМ!
Плюсы
Качество, красивый яркий вид
Минусы
Не обнаружила.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare Essential BHS375/00 Выпрямитель ThermoProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare Essential BHS375/00 Выпрямитель ThermoProtect
Anastacia_sdrv
24/02/2021
Україна
Отличный выпрямитель
Волосы блестящие и ухоженные, выглядят живыми. Не электризуются и долго держат форму, будь то выравнивание, или локоны. Выпрямитель легко скользит по волосам и вытягивает их с первого раза. В принципе - это лучший прибор из тех, что у меня были. Единственный минус - присутствует запах пластика при нагревании. Отсюда вопрос: это нормально? И второй вопрос: я укладываю абсолютно сухие волосы при температуре 180° и от них идёт сильный пар, а на приборе появляется конденсат. Это норма и не повредит ли это волосам и самому прибору?
Плюсы
Быстрый нагрев, ионизация, выбор температуры, керамические пластины
Минусы
Запах пластика при нагревании
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.