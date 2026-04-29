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StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect
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BHS377/00
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Руководство с важными сведениями
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
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Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Нормально ли, что выпрямитель для волос Philips издает шипящий звук?
Стайлер для волос Philips отключается во время работы
Выпрямитель Philips не выпрямляет волосы
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Из плойки для волос Philips поступает пар
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