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StraightCare Essential

Выпрямитель ThermoProtect

BHS378/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы
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    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    BHS378/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

    Создавайте укладку легко и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание, и обеспечивайте блеск волос с помощью системы ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

    Создавайте укладку легко и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание, и обеспечивайте блеск волос с помощью системы ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

    Создавайте укладку легко и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание, и обеспечивайте блеск волос с помощью системы ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

    Создавайте укладку легко и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание, и обеспечивайте блеск волос с помощью системы ионизации. Узнать обо всех преимуществах

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      Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

      • Технология ThermoProtect
      • Система ионизации для сияния волос
      • Пластины с кератиновым покрытием
      • 6 температурных режимов
      Технология ThermoProtect

      Технология ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

      Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

      Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

      Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C

      Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C

      Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

      6 температурных режимов с LED-индикацией для полного контроля

      6 температурных режимов с LED-индикацией для полного контроля

      Регулировка температуры от 160 до 230 °C с четкой LED-индикацией для точного управления. Более низкие температуры для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокие температуры для стойкого результата. Наслаждайтесь идеальной укладкой без повреждения волос.

      Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Стайлер имеет функцию автоматического отключения для безопасного использования. Он автоматически отключается через 60 минут после включения.

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Температура укладки
        160–230 °C
        Тип регулировки температуры
        Ползунок с LED-индикатором
        Длинные пластины
        28 x 100 мм
        Время разогрева
        30 сек.
        напряжение
        110-240  В
        Длина шнура
        1,8  м

      • Особенности

        Материал пластин
        Керамические пластины с кератиновым покрытием
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Блокировка пластин
        Да
        Индикатор готовности к использованию
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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