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Стайлер

BHS380/00
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  • Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации
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    Стайлер

    BHS380/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации

    Быстрая укладка благодаря новому выпрямителю Essential Care с удлиненными пластинами. Система ионизации обеспечивает более бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

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    Стайлер

    Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации

    Быстрая укладка благодаря новому выпрямителю Essential Care с удлиненными пластинами. Система ионизации обеспечивает более бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

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      Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации

      благодаря удлиненным пластинам (100 мм)

      • Essential Care
      • Керамика
      • IonBoost
      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Стайлер оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

      Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

      Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

      Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Международная гарантия 2 года.

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60 секунд
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        черный с нежно-розовым
        Максимальная температура
        210  °C
        Длинные пластины
        27x100 мм
        напряжение
        В мире  В

      • Особенности

        Температура
        210  °C
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        нет
        Система ионизации
        Да
        Система фиксации пластин
        Да
        Материал пластин
        Керамика
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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