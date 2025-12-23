КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

5000 SeriesВыпрямитель

BHS510/00

4.8
| (78) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Ваши волосы будут блестящими и шелковистыми.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с технологией ThermoShield

Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

  • Технология ThermoShield

  • Выпрямление на 50 % быстрее

  • Система ионизации для сияния волос

  • Пластины из керамики с аргановым маслом

Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Ее датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.

Выпрямление на 50 % быстрее**

Выпрямление на 50 % быстрее**

Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.

Система ионизации для гладких, блестящих волос

Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

78

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
3

23/12/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Мені дуже сподобався ефект вирівнювання, волосся справді блискуче і гладеньке робиться.

Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000

Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000

08/07/2025

Україна

Україна

Простий функціонал, легкий у використанні

Супер якість. Безкоштовна доставка. Стайлер дуже простий у використанні, гарна збірка. Вся техніка Philips на найвищому рівні

Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000

Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000

19/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб Philips-це якість, а значить надійність!

Якість супер, все відповідає заявленому опису. Доставка швидка і з гарантійником! Дуже рекомендую!

Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000

Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 при 210 °C

      2. по сравнению с HP8361