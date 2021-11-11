На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для бережной укладки

На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для плавного скольжения при каждом движении. Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.