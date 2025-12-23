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Больше не доступен
Технология ThermoShield
Минеральная ионизация
Выпрямление на 50 % быстрее
Термостойкий складной чехол
Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Ее датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.
Минеральная ионизация снижает негативное воздействие УФ-излучения и защищает волосы от повреждения. Волосы будут более гладкими и менее ломкими.
Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.
4.8
из 5
78
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Oksana8
23/12/2025
Україна
Проверенный покупатель
Мені дуже сподобався ефект вирівнювання, волосся справді блискуче і гладеньке робиться.
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000
Vadosick
08/07/2025
Україна
Простий функціонал, легкий у використанні
Супер якість. Безкоштовна доставка. Стайлер дуже простий у використанні, гарна збірка. Вся техніка Philips на найвищому рівні
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000
Airin 1980
19/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Виріб Philips-це якість, а значить надійність!
Якість супер, все відповідає заявленому опису. Доставка швидка і з гарантійником! Дуже рекомендую!
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 при 210 °C
по сравнению с HP8361
по сравнению с HP8361