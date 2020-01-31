Индивидуальный подход к выпрямлению волос

Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится о волосах в режиме реального времени, обеспечивая эффективную укладку и шелковистость волос. ИК-датчики определяют температуру волос свыше 20 000 раз за сеанс укладки и регулируют нагрев, чтобы предотвратить повреждение волос и сохранить до 70 % их естественной влаги*, вместе с тем насыщая их миллионами ионов.