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Лучшая укладка для здоровых волос
Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшая укладка для здоровых волос
Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах
Лучшая укладка для здоровых волос
Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучшая укладка для здоровых волос
Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель для волос с SenseIQ
Итого:
Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится о волосах в режиме реального времени, обеспечивая эффективную укладку и шелковистость волос. ИК-датчики определяют температуру волос свыше 20 000 раз за сеанс укладки и регулируют нагрев, чтобы предотвратить повреждение волос и сохранить до 70 % их естественной влаги*, вместе с тем насыщая их миллионами ионов.
Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.
Интеллектуальное управление нагревом уникальным образом защищает ваши волосы. Умный микропроцессор анализирует и адаптирует температуру воздуха, чтобы избежать перегрева волос.
Подарите своим волосам эксклюзивный уход. Технология SenseIQ сохраняет до 70%** естественной влаги в ваших волосах, обеспечивая их шелковистость, силу и здоровый внешний вид.
Эта запатентованная технология выпускает миллионы ионов, устраняя статический заряд и делая волосы более сияющими. Четыре мощных потока воздуха равномерно распределяют ионы, не пропуская ни единой пряди.
Сверхгладкие нагревательные пластины стали на 20 % больше*** для захвата больших прядей каждым движением. Особое покрытие защищает их от трения и защитит вас от выдирания волос.
Выбирайте из 3 режимов в зависимости от типа волос: быстрый, обычный и бережный. SenseIQ активируется автоматически и защищает волосы во всех режимах.
Широкий диапазон значений температуры (от 120 до 230 °C) позволяет использовать выпрямитель для разных волос и типов укладки.
Кончик стайлера термоизолирован и позволяет удерживать прибор двумя руками для укладки труднодоступных прядей, например на затылке.
Защитный рукав и стильный чехол обеспечат удобное хранение и транспортировку. В разложенном состоянии чехол можно использовать как термоизолированный коврик.
Технические характеристики
Обслуживание
Технологии бережного ухода
Аксессуары
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