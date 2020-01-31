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    8000 Series

    Выпрямитель для волос с SenseIQ

    BHS838/00
    Общая оценка / 5
    • Лучшая укладка для здоровых волос Лучшая укладка для здоровых волос Лучшая укладка для здоровых волос
      -{discount-value}

      8000 Series Выпрямитель для волос с SenseIQ

      BHS838/00
      Общая оценка / 5

      Лучшая укладка для здоровых волос

      Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах

      8000 Series Выпрямитель для волос с SenseIQ

      Лучшая укладка для здоровых волос

      Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Лучшая укладка для здоровых волос

      Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах

      8000 Series Выпрямитель для волос с SenseIQ

      Лучшая укладка для здоровых волос

      Выпрямитель для волос Philips 8000 с технологией SenseIQ адаптируется к вашим волосам и сохраняет их естественную влажность. Персонализация позволяет сохранить волосы здоровыми и блестящими после каждого сеанса укладки. Узнать обо всех преимуществах

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        8000 Series

        8000 Series

        Выпрямитель для волос с SenseIQ

        - {discount-value}

        Итого:

        Лучшая укладка для здоровых волос

        Сохраняет до 70 % естественной влаги ваших волос**

        • Индивидуальный подход к вашим волосам
        • Сохраняет до 70 %** влажности
        • Сохраняет силу волос*
        • В 4 раза больше ионов ***
        Индивидуальный подход к выпрямлению волос

        Индивидуальный подход к выпрямлению волос

        Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится о волосах в режиме реального времени, обеспечивая эффективную укладку и шелковистость волос. ИК-датчики определяют температуру волос свыше 20 000 раз за сеанс укладки и регулируют нагрев, чтобы предотвратить повреждение волос и сохранить до 70 % их естественной влаги*, вместе с тем насыщая их миллионами ионов.

        Определяет температуру волос

        Определяет температуру волос

        Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.

        Адаптирует процедуру выпрямления

        Адаптирует процедуру выпрямления

        Интеллектуальное управление нагревом уникальным образом защищает ваши волосы. Умный микропроцессор анализирует и адаптирует температуру воздуха, чтобы избежать перегрева волос.

        Персональный уход за волосами

        Персональный уход за волосами

        Подарите своим волосам эксклюзивный уход. Технология SenseIQ сохраняет до 70%** естественной влаги в ваших волосах, обеспечивая их шелковистость, силу и здоровый внешний вид.

        Уникальная система ионизации Tetra Ionic для сияющих волос

        Уникальная система ионизации Tetra Ionic для сияющих волос

        Эта запатентованная технология выпускает миллионы ионов, устраняя статический заряд и делая волосы более сияющими. Четыре мощных потока воздуха равномерно распределяют ионы, не пропуская ни единой пряди.

        Длинные и сверхгладкие пластины для захвата больших прядей

        Длинные и сверхгладкие пластины для захвата больших прядей

        Сверхгладкие нагревательные пластины стали на 20 % больше*** для захвата больших прядей каждым движением. Особое покрытие защищает их от трения и защитит вас от выдирания волос.

        Простое выпрямление благодаря 3 автоматическим режимами укладки

        Простое выпрямление благодаря 3 автоматическим режимами укладки

        Выбирайте из 3 режимов в зависимости от типа волос: быстрый, обычный и бережный. SenseIQ активируется автоматически и защищает волосы во всех режимах.

        14 установок температуры для вашего удобства

        14 установок температуры для вашего удобства

        Широкий диапазон значений температуры (от 120 до 230 °C) позволяет использовать выпрямитель для разных волос и типов укладки.

        Термоизолированный наконечник для безопасной и удобной укладки

        Термоизолированный наконечник для безопасной и удобной укладки

        Кончик стайлера термоизолирован и позволяет удерживать прибор двумя руками для укладки труднодоступных прядей, например на затылке.

        Чехол для хранения с термоизоляцией

        Чехол для хранения с термоизоляцией

        Защитный рукав и стильный чехол обеспечат удобное хранение и транспортировку. В разложенном состоянии чехол можно использовать как термоизолированный коврик.

        • Технические характеристики

          Напряжение
          240  В
          Длина шнура
          2 м
          Мощность в ваттах
          1800  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года

        • Технологии бережного ухода

          Функция ионизации
          В 2 раза больше ионов

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          7 мм

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            • ломкость волос протестирована через 3 месяца симуляции использования. Участники теста европеоидной расы / китайцы, не ломкие волосы при температуре 200 °С.
            • * при использовании в режиме с SenseIQ
            • * * по сравнению с HP8372

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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