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BRE228/00
Плавно и с комфортом
Оцените длительный эффект удаления волос без повреждения кожи и наслаждайтесь гладкой кожей до 28 дней. Понимаем, эпиляция может казаться чем-то болезненным, однако в регулярном формате все становится гораздо терпимее!*Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эпилятор с питанием от сети
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Наслаждайтесь гладкой кожей в течение нескольких недель. Этот эпилятор поможет забыть о регулярных процедурах удаления волос на 4 недели.
Оцените простое и эффективное удаление волос в домашних условиях с этим милым эпилятором. Он захватывает волоски с эффективностью восковых полосок — больше не нужно идти в салон или убирать после процедуры воск.
Купите этот прибор в бумажной упаковке, без батареек и с ручкой, на 50 % состоящей из переработанных материалов, — этот эпилятор создан с учетом максимальной экологичности.
Путь к гладкой коже начинается здесь. Подключите и обработайте — ничего сложного. Обработка обеих голеней займет всего 10 минут.
Корпус нашего карманного эпилятора не скользит в руке, поэтому он не только стильный, но и практичный — а также очень удобный в хранении и в поездках.
Аксессуары
Дизайн
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Высокое качество
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