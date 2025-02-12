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    • Бережное удаление волос Бережное удаление волос Бережное удаление волос
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      Epilator Series 2000 Эпилятор с питанием от сети

      BRE237/00

      Бережное удаление волос

      Оцените длительный эффект удаления волос без повреждения кожи и наслаждайтесь гладкой кожей до 28 дней. Понимаем, эпиляция может казаться чем-то болезненным, однако в регулярном формате все становится гораздо терпимее!*

      Epilator Series 2000 Эпилятор с питанием от сети

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      Epilator Series 2000
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      Epilator Series 2000

      Эпилятор с питанием от сети

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      Бережное удаление волос

      Бережный уход за вашей кожей

      • Для тела и чувствительных участков
      • +2 аксессуара
      • Эпиляция и бритье
      Гладкая кожа до 4 недель

      Гладкая кожа до 4 недель

      Наслаждайтесь гладкой кожей в течение нескольких недель. Этот эпилятор поможет забыть о регулярных процедурах удаления волос на 4 недели.

      Эпиляция без лишних усилий

      Эпиляция без лишних усилий

      Оцените простое и эффективное удаление волос в домашних условиях с этим милым эпилятором. Он захватывает волоски с эффективностью восковых полосок — больше не нужно идти в салон или убирать после процедуры воск.

      Экологичность и гладкая кожа

      Экологичность и гладкая кожа

      Купите этот прибор в бумажной упаковке, без батареек и с ручкой, на 50 % состоящей из переработанных материалов, — этот эпилятор создан с учетом максимальной экологичности.

      Комфортная эпиляция с массажной насадкой

      Комфортная эпиляция с массажной насадкой

      Массажная насадка поможет начинающим привыкнуть к эпиляции и обеспечит комфорт во время процедуры.

      Эпилируйте, когда и где удобно вам

      Эпилируйте, когда и где удобно вам

      Корпус нашего карманного эпилятора не скользит в руке, поэтому он не только стильный, но и практичный — а также очень удобный в хранении и в поездках.

      Поддержание гладких подмышек с бритвенной головкой

      Поддержание гладких подмышек с бритвенной головкой

      Поддержание результата на любой части тела с бритвенной головкой. Результат на ваш вкус.

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Массажная насадка
        Да
        Бритвенная головка с насадкой-гребнем
        Да

      • Дизайн

        Ручка
        Нескользящее покрытие

      • Особенности

        1 режим скорости
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Удобство использования

        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Массажная насадка
      • Бритвенная головка с насадкой-гребнем
      • Щеточка для чистки
      Badge-D2C

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      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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