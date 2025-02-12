Другие продукты в комплекте
- Массажная насадка
- Бритвенная головка с насадкой-гребнем
- Щеточка для чистки
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BRE237/00
Бережное удаление волос
Оцените длительный эффект удаления волос без повреждения кожи и наслаждайтесь гладкой кожей до 28 дней. Понимаем, эпиляция может казаться чем-то болезненным, однако в регулярном формате все становится гораздо терпимее!*
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эпилятор с питанием от сети
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Наслаждайтесь гладкой кожей в течение нескольких недель. Этот эпилятор поможет забыть о регулярных процедурах удаления волос на 4 недели.
Оцените простое и эффективное удаление волос в домашних условиях с этим милым эпилятором. Он захватывает волоски с эффективностью восковых полосок — больше не нужно идти в салон или убирать после процедуры воск.
Купите этот прибор в бумажной упаковке, без батареек и с ручкой, на 50 % состоящей из переработанных материалов, — этот эпилятор создан с учетом максимальной экологичности.
Массажная насадка поможет начинающим привыкнуть к эпиляции и обеспечит комфорт во время процедуры.
Корпус нашего карманного эпилятора не скользит в руке, поэтому он не только стильный, но и практичный — а также очень удобный в хранении и в поездках.
Поддержание результата на любой части тела с бритвенной головкой. Результат на ваш вкус.
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Дизайн
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Высокое качество
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