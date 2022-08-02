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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Больше не доступен
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Руководство пользователя
Все (9)
Можно ли, при использовании эпилятора, повредить лимфатические сосуды подмышкой?
Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?
Можно ли промывать устройства для депиляции Philips под струей воды?
Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?
Эпилятор Philips издает громкие звуки
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