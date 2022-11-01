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  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
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  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже

Больше не доступен

Epilator Series 8000Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE740/10

4.7
| (80) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут*, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок.
Посмотреть все преимущества

+1 год сервиса

Гладкая кожа до 4 недель*

Эффективная эпиляция, бережная к коже

  • Для ног, тела и ступней

  • Питание от аккумулятора

  • +9 аксессуаров

Гладкая кожа на несколько недель с технологией двойного действия

Гладкая кожа на несколько недель с технологией двойного действия

Технология двойного действия синхронизирует длинные керамические пинцеты для плотного захвата и удаления волосков длиной от 0,5 мм. Широкая головка эпилятора и на 50 % более длинные пинцеты удаляют больше волосков за один проход*. Сделайте кожу гладкой сразу на несколько недель вперед.

Наш самый быстрый эпилятор

Наш самый быстрый эпилятор

Наши эпиляторы вращаются быстрее, чем Braun Silk-épil 9.

32 керамических гипоаллергенных пинцета для бережной обработки

32 керамических гипоаллергенных пинцета для бережной обработки

32 керамических гипоаллергенных пинцета обеспечивают комфортную эпиляцию. Они лекго скользят по коже без лишнего трения при поддержании плотного контакта*. Комфортно для кожи по мнению 91 % женщин**.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

80

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

01/11/2022

Україна

Україна

Многофункциональное устройство, влажное бритье

Долго выбирала епилятор, в замен старого. Подобрала эту модель, так как тут очень много насадок, пинцет для бровей с подсветкой, и даже мини-триммер! Есть влажное и сухое бритье. Пинцеты керамические, по опыту могу сказать, что они менее болезненные, чем металло-керамика. Еще есть мягкий чехол, в котором удобно возить епилятор с собой. Рекомендую к покупке!

Плюсы

8 насадок, влажное бритье, подсветка, пинцет для бровей, триммер

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Для всех участков тела

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Для всех участков тела

07/07/2021

Україна

Україна

Однозначно, лучше предыдущей версии.

Был тоже Филипс, ему уже 14 лет :) и все равно работает :) только проводки ломались. Решила, что всё-таки пора взять новый. И не пожалела: работает отлично, быстрее эпилирует, подсветка пригодилась, очень довольна покупкой.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE700/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE700/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

19/04/2021

Україна

Україна

Я в восторге.

Это лучшая покупка за мои 29 лет однозначно. Берите и не пожалеете.

Плюсы

Качество.

Минусы

Немного пропускает волоски, но если пройтись повторно, никто не умрет:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE730/10 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE730/10 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

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      Примечания

      1. Измерения проводились для обеих ног ниже колен. Индивидуальные результаты могут отличаться. **Награда IF Design Award 2016.

      2. CLT Германия, кол-во участников = 153, 2019 год