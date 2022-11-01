Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
+1 год сервиса
Для ног, тела и ступней
Питание от аккумулятора
+9 аксессуаров
Технология двойного действия синхронизирует длинные керамические пинцеты для плотного захвата и удаления волосков длиной от 0,5 мм. Широкая головка эпилятора и на 50 % более длинные пинцеты удаляют больше волосков за один проход*. Сделайте кожу гладкой сразу на несколько недель вперед.
Наши эпиляторы вращаются быстрее, чем Braun Silk-épil 9.
32 керамических гипоаллергенных пинцета обеспечивают комфортную эпиляцию. Они лекго скользят по коже без лишнего трения при поддержании плотного контакта*. Комфортно для кожи по мнению 91 % женщин**.
4.7
из 5
80
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
01/11/2022
Україна
Многофункциональное устройство, влажное бритье
Долго выбирала епилятор, в замен старого. Подобрала эту модель, так как тут очень много насадок, пинцет для бровей с подсветкой, и даже мини-триммер! Есть влажное и сухое бритье. Пинцеты керамические, по опыту могу сказать, что они менее болезненные, чем металло-керамика. Еще есть мягкий чехол, в котором удобно возить епилятор с собой. Рекомендую к покупке!
Плюсы
8 насадок, влажное бритье, подсветка, пинцет для бровей, триммер
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Для всех участков тела
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Для всех участков тела
Крис2683
07/07/2021
Україна
Однозначно, лучше предыдущей версии.
Был тоже Филипс, ему уже 14 лет :) и все равно работает :) только проводки ломались. Решила, что всё-таки пора взять новый. И не пожалела: работает отлично, быстрее эпилирует, подсветка пригодилась, очень довольна покупкой.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE700/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE700/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Анна91
19/04/2021
Україна
Я в восторге.
Это лучшая покупка за мои 29 лет однозначно. Берите и не пожалеете.
Плюсы
Качество.
Минусы
Немного пропускает волоски, но если пройтись повторно, никто не умрет:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE730/10 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE730/10 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Измерения проводились для обеих ног ниже колен. Индивидуальные результаты могут отличаться. **Награда IF Design Award 2016.
CLT Германия, кол-во участников = 153, 2019 год