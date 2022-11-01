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  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе
  • Гладкая кожа — залог уверенности в себе

Больше не доступен

Beauty Set Series 9000Для всех участков тела

BRE770/92

4.7
| (80) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Гладкая кожа — залог уверенности в себе
Набор для кожи Philips серии 9000 — это комплексное премиальное решение для поддержания гладкой кожи по всему телу. В комплект входит 6 аксессуаров, в том числе инструмент для удаления волос на лице и универсальные насадки. Все это для обработки кожи, лица, тела и стоп.
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+1 год сервиса

Уход за кожей. Удаление волос с лица и тела. Педикюр

Гладкая кожа — залог уверенности в себе

  • Комплексное решение

  • Уход за кожей и удаление волос

  • +6 аксессуаров

Гладкая кожа в течение нескольких недель с нашим эпилятором

Гладкая кожа в течение нескольких недель с нашим эпилятором

Технология двойного действия синхронизирует длинные керамические пинцеты для плотного захвата и удаления волосков длиной от 0,5 мм. Широкая головка эпилятора и на 50 % более длинные пинцеты удаляют больше волосков за один проход*. Сделайте кожу гладкой сразу на несколько недель вперед.

Наш самый быстрый эпилятор

Наш самый быстрый эпилятор

Наши эпиляторы вращаются быстрее, чем Braun Silk-épil 9.

32 керамических гипоаллергенных пинцета для бережной обработки

32 керамических гипоаллергенных пинцета для бережной обработки

32 керамических гипоаллергенных пинцета обеспечивают комфортную эпиляцию. Они лекго скользят по коже без лишнего трения при поддержании плотного контакта*. Комфортно для кожи по мнению 91 % женщин**.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

80

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

01/11/2022

Україна

Україна

Многофункциональное устройство, влажное бритье

Долго выбирала епилятор, в замен старого. Подобрала эту модель, так как тут очень много насадок, пинцет для бровей с подсветкой, и даже мини-триммер! Есть влажное и сухое бритье. Пинцеты керамические, по опыту могу сказать, что они менее болезненные, чем металло-керамика. Еще есть мягкий чехол, в котором удобно возить епилятор с собой. Рекомендую к покупке!

Плюсы

8 насадок, влажное бритье, подсветка, пинцет для бровей, триммер

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Для всех участков тела

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Для всех участков тела

07/07/2021

Україна

Україна

Однозначно, лучше предыдущей версии.

Был тоже Филипс, ему уже 14 лет :) и все равно работает :) только проводки ломались. Решила, что всё-таки пора взять новый. И не пожалела: работает отлично, быстрее эпилирует, подсветка пригодилась, очень довольна покупкой.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE700/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE700/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

19/04/2021

Україна

Україна

Я в восторге.

Это лучшая покупка за мои 29 лет однозначно. Берите и не пожалеете.

Плюсы

Качество.

Минусы

Немного пропускает волоски, но если пройтись повторно, никто не умрет:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE730/10 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Epilator Series 8000 BRE730/10 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

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      Примечания

      1. по сравнению с Philips Satinelle Advanced и Satinelle Prestige

      2. CLT Германия, кол-во участников = 153, 2019 год

      3. * HUT US, 141 участник, 2022 г.