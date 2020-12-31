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    Lumea IPL 9900 Series

    Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

    BRI973/00
    Общая оценка / 5
    • Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI
      -{discount-value}

      Lumea IPL 9900 Series Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

      BRI973/00
      Общая оценка / 5

      Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI

      Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах

      Lumea IPL 9900 Series Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

      Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI

      Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах

      Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI

      Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах

      Lumea IPL 9900 Series Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

      Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI

      Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах

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        Lumea IPL 9900 Series

        Lumea IPL 9900 Series

        Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

        - {discount-value}

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        Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI

        Идеально гладкая кожа до 12 месяцев*

        • Датчик SmartSkin
        • 3 интеллектуальные насадки: для тела, лица и точного подравнивания
        • Эксклюзивные функции приложения на базе ИИ
        • Проводной и беспроводной режимы работы
        Всего 2 процедуры в месяц для желаемого результата

        Всего 2 процедуры в месяц для желаемого результата

        Начните с процедур каждые 2 недели — это вдвое меньше процедур, чем с устройствами других брендов. А затем поддерживайте результат раз в месяц. Обработка обеих голеней займет 8,5 минут.

        Бережная и комфортная обработка с SenseIQ

        Бережная и комфортная обработка с SenseIQ

        Lumea серии 9900 располагает пятью регулируемыми режимами вспышки. Наш датчик SmartSkin определит тон вашей кожи и поможет выбрать наиболее комфортную настройку. Умные настройки адаптируют обработку согласно особенностям каждого участка кожи.

        Единственное устройство Lumea с беспроводным режимом

        Единственное устройство Lumea с беспроводным режимом

        Lumea серии 9900 — это наше наиболее удобное устройство IPL с поддержкой беспроводного режима работы, что позволит вам точно обрабатывать даже труднодоступные участки и применять устройство где угодно.

        Комплексное решение для лица и тела с 3 умными насадками

        Комплексное решение для лица и тела с 3 умными насадками

        Специальные насадки идеально повторяют контуры вашего тела и активируют наиболее эффективные программы обработки каждого участка тела при установке. Face (Лицо): плоская, маленькое окошко и УФ-фильтр. Body (Тело): вогнутая, с большим окошком. Precision (Высокоточная): выпуклая, для труднодоступных участков.

        Разработано совместно с дерматологами для бережной и эффективной обработки

        Разработано совместно с дерматологами для бережной и эффективной обработки

        Будучи лидером в сфере разработки продукции для персонального ухода, компания Philips разработала Lumea IPL совместно с дерматологами для удобной, безопасной и эффективной обработки кожи в домашних условиях. Lumea IPL использует преимущества профессиональных устройств и предлагает бережную обработку даже чувствительных участков кожи.

        Интеллектуальный анализ кожи со SkinAI

        Интеллектуальный анализ кожи со SkinAI

        Наше бесплатное приложение содержит пошаговые рекомендации с технологией SkinAI, которая анализирует состояние кожи и отслеживает результат удаления волос.

        Подходит для большинства типов волос и кожи

        Подходит для большинства типов волос и кожи

        Технология IPL требует контраста между пигмента волос и кожи, поэтому работает на темно-русых, каштановых и черных волосах и коже от бледной до смуглой (оттенки I–V).

        • Технические характеристики: насадки

          Насадка для обработки тела
          • Форма: выпуклая и изогнутая
          • Размер окошка: 4,1 см2
          • Индивидуальные настройки для обработки тела: ноги, руки и живот
          Насадка для обработки лица
          • Форма: плоская
          • Размер окошка — 2 см2, дополнительный фильтр
          • Индивидуальные настройки для обработки на лице: верхняя губа, подбородок, линия подбородка
          Насадка для прецизионной обработки
          • Форма: вогнутая
          • Размер окошка: 3 см2
          • Индивидуальная обработка зоны бикини и области подмышек

        • Безопасность и регулируемые настройки

          Встроенный УФ-фильтр
          Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
          5 настроек мощности света
          Выбор настройки в зависимости от типа кожи
          Встроенная система безопасности
          Предотвращает случайные вспышки
          Датчик оттенка кожи
          Определяет оттенок кожи
          Датчик SmartSkin
          Подсказки по выбору правильной настройки

        • Режим применения

          Подача вспышек при скольжении
          Для быстрого результата
          Проводной / беспроводной режим работы
          Проводной и беспроводной режимы работы
          Подача вспышек при прижатии
          Для обработки небольших участков

        • Технические характеристики

          Напряжение
          100—240  В
          Тип элемента питания
          Аккумулятор
          Высокоэффективная лампа
          Обеспечивает 450 000 вспышек, что соответствует 39 годам срока службы****

        • Обслуживание

          Гарантия
          Международная гарантия сроком на 2 года + дополнительная гарантия на 1 год при регистрации продукта в течение 90 дней

        • В комплекте

          Инструкция по эксплуатации
          Руководство пользователя
          Хранение
          Роскошный футляр
          Адаптер
          19,5 В/4000 мА

        • Время эксплуатации

          Голень
          8,5 мин
          Подмышки
          2,5 мин
          Линия бикини
          2 мин
          Участки лица
          1,5 мин

        Что входит в комплект?

        Фотография упаковки

        Другие продукты в комплекте

        • Устройство для удаления волос IPL серии 9900
        • Умная насадка для тела
        • Умная насадка для лица
        • Умная высокоточная насадка
        • Приложение Lumea IPL с особыми функциями SkinAI
        • Роскошный футляр

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 86 % на ногах, 70 % в зоне бикини, 67 % в области подмышек
            • * При соблюдении рекомендуемой частоты использования. Рассчитано на основе использования на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы
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