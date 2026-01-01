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BS6B2234B/00
Удобная организация рабочего пространства
Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы
для Philips SmartErgoBase
Кронштейн крепления клиента идеально подходит к отмеченной наградами подставке для монитора Philips SmartErgoBase для коммерческого использования. Удобная установка ПК и тонких клиентов.
Продуманная конструкция кронштейна крепления клиента обеспечивает эргономичность и широкие возможности регулировки при установке на Philips SmartErgoBase (регулировка по высоте, вращение, наклон).
Монтажные отверстия крепления отраслевого стандарта VESA обеспечивают совместимость с большинством компактных ПК и тонких клиентов.
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