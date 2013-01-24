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Beardtrimmer series 5000

Триммер для бороды

BT5502/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Точное подравнивание одним движением Точное подравнивание одним движением Точное подравнивание одним движением
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    Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

    BT5502/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Точное подравнивание одним движением

    Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

    Точное подравнивание одним движением

    Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

    Точное подравнивание одним движением

    Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

    Точное подравнивание одним движением

    Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах

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      Точное подравнивание одним движением

      В 2 раза больше точности благодаря системе Lift & Trim PRO

      • Установки длины с шагом 0,2 мм
      • Самозатачивающиеся металлические лезвия
      • До 90 минут работы после 1 часа зарядки
      • Система Lift & Trim PRO
      Направляет прилегающие волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Направляет прилегающие волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Подравнивайте щетину одним движением благодаря нашей инновационной системе Lift & Trim PRO. Она приподнимает прилегающие волоски и направляет их к острым металлическим лезвиям для точного подравнивания.

      Самозатачивающиеся металлические лезвия гарантируют точность без смазки

      Самозатачивающиеся металлические лезвия гарантируют точность без смазки

      Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой идеально подравнивают даже самые жесткие волоски. В процессе подравнивания лезвия самостоятельно затачиваются, слегка касаясь друг друга, поэтому им не требуется замена и смазка на протяжении всего срока службы триммера.

      40 фиксируемых установок длины от 0,4 до 20 мм

      40 фиксируемых установок длины от 0,4 до 20 мм

      Меняйте длину стрижки с помощью колеса регулировки для достижения желаемого стиля. Используйте гребень для короткой бороды с настройками 0,4–10 мм и гребень для длинной бороды с настройками 10–20 мм.

      Точная регулировка настроек для бороды любой длины

      Точная регулировка настроек для бороды любой длины

      Интервал 0,2 мм от 0,4 до 2 мм для точного подравнивания короткой бороды; интервал 0,5 мм от 2 до 5 мм для ровной 3-дневной щетины; интервал 1 мм от 5 мм для ухода за длинной бородой.

      До 90 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      До 90 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 90 минут автономной работы. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.

      На 100 % водонепроницаемый для простой и эффективной очистки

      На 100 % водонепроницаемый для простой и эффективной очистки

      Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.

      Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

      Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

      Индикатор указывает на состояние аккумулятора: батарея разряжена, заряжается или заряжена полностью.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Диапазон настроек длины
        0,4–20 мм
        Регулировка (шаг изменения длины)
        От 0,2 мм
        Количество установок длины
        40

      • Удобство использования

        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Дисплей
        Индикатор батареи
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        До 90 минут
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Смазка не требуется
        Да

      • Аксессуары

        Гребень
        • Гребень Lift & Trim
        • Гребень для длинной бороды
        Чехол
        Чехол для хранения

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