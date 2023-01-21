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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
5 съемных гребней (2-3-5-7 мм)
Бритва с 2D-отслеживанием контуров
61 минута работы после 1 часа зарядки
Насадка для спины
До 5 лет гарантии
У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Pro захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.
Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.
Подравнивайте волосы до нужной длины. Поверните регулятор для выбора одной из 40 установок длины от 0,4 до 20 мм с шагом 0,2 мм.
Награды
4.4
из 5
36
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
ibozhynsky
21/01/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Довга зарядка,електронний дисплей,працює від розет
Чудовий тример,не вистачає насадки для тіла, Phillips як завжди на висоті.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Vitaliy Kyiv
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Тример повністю влаштував
Зручні зйомні насадки, регулюються одним пальцем, працює від батарейки, можна голитись навіть коли блекаути. Добре голить, догляд - суха очистка, не треба промивати зубці, зручно. Все подобається. :)
Плюсы
Зручний у використанні
Минусы
Не бачу недоліків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
21/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже зручний трімер
Тример сподобався. Після покупки звернув увагу, що він "для бороди" Проте він чудово підходить і для щетини і для стрижки волосся.
Плюсы
Широке лезо, працює від акумулятора, можна мити під краном.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди
Гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.