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  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
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  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением
  • Точное подравнивание одним движением

Больше не доступен

Beardtrimmer series 5000Триммер для бороды

BT5502/15

4.4
| (36) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт

1 награда

Точное подравнивание одним движением
Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением.
Посмотреть все преимущества

В 2 раза больше точности благодаря системе Lift & Trim PRO

Точное подравнивание одним движением

  • 5 съемных гребней (2-3-5-7 мм)

  • Бритва с 2D-отслеживанием контуров

  • 61 минута работы после 1 часа зарядки

  • Насадка для спины

  • До 5 лет гарантии

Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Pro захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.

Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.

Разные установки длины

Разные установки длины

Подравнивайте волосы до нужной длины. Поверните регулятор для выбора одной из 40 установок длины от 0,4 до 20 мм с шагом 0,2 мм.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image AWARD-3620246

Отзывы

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4.4

из 5

36

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

3
2

21/01/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Довга зарядка,електронний дисплей,працює від розет

Чудовий тример,не вистачає насадки для тіла, Phillips як завжди на висоті.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Тример повністю влаштував

Зручні зйомні насадки, регулюються одним пальцем, працює від батарейки, можна голитись навіть коли блекаути. Добре голить, догляд - суха очистка, не треба промивати зубці, зручно. Все подобається. :)

Плюсы

Зручний у використанні

Минусы

Не бачу недоліків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

21/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже зручний трімер

Тример сподобався. Після покупки звернув увагу, що він "для бороди" Проте він чудово підходить і для щетини і для стрижки волосся.

Плюсы

Широке лезо, працює від акумулятора, можна мити під краном.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример для бороди

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      Примечания

      1. Гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.