Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах
Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах
Воздушный поток нового вакуумного триммера Philips теперь мощнее на 50 %.* Эффективная вакуумная система собирает до 95 % срезанных волосков**, обеспечивая подравнивание без лишнего беспорядка.
Подравнивайте щетину одним движением благодаря нашей инновационной системе Lift & Trim PRO. Она приподнимает прилегающие волоски и направляет их к острым металлическим лезвиям для точного подравнивания.
Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой идеально подравнивают даже самые жесткие волоски. В процессе подравнивания лезвия самостоятельно затачиваются, слегка касаясь друг друга, поэтому им не требуется замена и смазка на протяжении всего срока службы триммера.
Выберите нужную установку длины (0,5–10 мм) с шагом 0,5 мм: поворачивайте колесо регулировки на ручке, пока не отобразится индикация длины. Выбранная установка будет зафиксирована, и вы сможете добиться идеального результата подравнивания.
Подравнивайте усы или создавайте четкий контур в труднодоступных участках с помощью съемной насадки компактного триммера.
Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает до 75 минут автономной работы. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Индикатор указывает на состояние аккумулятора: батарея разряжена, заряжается или заряжена полностью.
По завершении подравнивания просто снимите лезвия, потянув за них вверх, после чего сполосните лезвия и гребень под водой, очистите встроенную камеру и стряхните оставшиеся волоски с помощью прилагающейся щеточки для очистки — это обеспечит качественную работу прибора в течение долгого времени.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
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