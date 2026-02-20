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Beardtrimmer series 7000 Триммер для бороды с вакуумной системой

Больше не доступен

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Beardtrimmer series 7000Триммер для бороды с вакуумной системой

BT7520/15

Beardtrimmer series 7000 Триммер для бороды с вакуумной системой

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 1.4 MB
  • 16 January 2025

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 650.2 kB
  • 14 April 2022

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