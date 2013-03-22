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    • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом

      Музыкальная микросистема

      BTD2180/12

      Звук, заполняющий ваш дом

      Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth®. С помощью акустической системы Philips можно воспроизводить диски DVD, CD, MP3-CD и файлы в формате DivX. Кроме того, эта система станет стильным дополнением любого интерьера.

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      Музыкальная микросистема

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      Музыкальная микросистема
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      Музыкальная микросистема

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      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • Bluetooth®
      • DVD, DivX
      • CD, USB, FM
      • 70 Вт макс.
      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

      Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

      Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

      Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

      Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Функции таймера включения и отключения

      Функции таймера включения и отключения

      Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

      Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

      Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

      Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

      Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

      Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

      Цифровое управление звуком

      С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

      Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

      Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

      • Звук

        Улучшение звука
        Цифровое управление звуком
        Звуковая система
        Dolby Digital
        Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
        70 Вт

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        Купольный динамик ВЧ c 4" НЧ-динамиком

      • Подключения

        Аудиоподключения
        Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
        Микрофон
        Разъем для микрофона
        USB
        Порт USB
        Профили Bluetooth
        A2DP
        Видеовыход — аналоговый
        • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
        • Компонентный Y Pb Pr (cinch)

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Таймер отключения
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        Часы
        На главном дисплее
        Индикация
        Режим приглушения

      • Мощность

        Источник питания
        • 110-240 В
        • 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Шнур питания сети переменного тока
        Пульт ДУ
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Многоязычное

      • Размеры

        Вес брутто
        6,7  кг
        Глубина основной АС
        185  миллиметра
        Ширина основной АС
        140  миллиметра
        Глубина основного устройства
        220,4  миллиметра
        Высота основного устройства
        119  миллиметра
        Ширина основного устройства
        180  миллиметра
        Высота упаковки
        315  миллиметра
        Ширина упаковки
        663  миллиметра
        Глубина упаковки
        208  миллиметра
        Высота основной АС
        260  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Повторить / одна / все / программа
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        Поддерживаемые медианосители
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Стоп
        Тип загрузчика
        • С приводом
        • Лоток

      • Воспроизведение фотоснимков

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • Компакт-диск с изображениями
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        Улучшение изображения
        Демонстрация слайдов с воспр. MP3

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DivX
        • DVD-Video
        • Компакт-диск с изображениями
        • Video CD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • PBC
        • Замедленное движение
        • Увеличить
        • Ограничение на просмотр
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        Улучшение видеоизображения
        Прогрессивная развертка
        Регион DVD-дисков
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Шнур питания сети переменного тока
      Badge-D2C

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