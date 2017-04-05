

Компактность. Портативность. Универсальность.



Магнитолы. Звуковые системы. CD-плееры. Как бы вы их ни называли, эти портативные универсальные системы могут воспроизводить компакт-диски и многое другое. Bluetooth, USB, радио DAB+ и FM, кассеты — какой бы способ воспроизведения музыки вы ни предпочли, ваша музыка всегда будет с вами.