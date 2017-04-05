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Аудиотехника Philips для дома 

Наполните свой дом музыкой

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Микросистема Hi-Fi Philips M2505 с плоским корпусом и возможностью настенного монтажа

Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.

    M2505
  • Компактный дизайн с возможностью настенного монтажа. Также доступен вариант установки на подставку
  • Поддержка Bluetooth и аудиовход. Подключение к большинству источников
  • 2 широкополосных излучателя 2,5". Стереозвук
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Выберите акустическую систему, которая подойдет именно вам

Микросистемы Hi-Fi Philips

Микросистемы

Компактные системы с широкими возможностями 
CD-плееры, магнитолы Philips

Проигрыватели CD

Компактность. Портативность. Универсальность.
Радиоприемники Philips

Радиоприемники

Удобство. Портативность. Простое использование. 
Радиочасы с будильником Philipss

Радиочасы с будильником

Просыпайтесь под звуки любимых песен 
Микросистема Hi-Fi Philips

Микросистемы


Компактные системы с широкими возможностями
 

Ищете компактную встроенную стереосистему для прослушивания разной музыки? Наши Hi-Fi микросистемы позволят слушать даже интернет-радио. Слушайте радио DAB+ и FM. Подключайтесь к Spotify и слушайте музыку с компакт-дисков. Наслаждайтесь насыщенным и мощным звуком с любых источников.

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CD-плеер, магнитола Philips

Проигрыватели CD


Компактность. Портативность. Универсальность.
 

Магнитолы. Звуковые системы. CD-плееры. Как бы вы их ни называли, эти портативные универсальные системы могут воспроизводить компакт-диски и многое другое. Bluetooth, USB, радио DAB+ и FM, кассеты — какой бы способ воспроизведения музыки вы ни предпочли, ваша музыка всегда будет с вами.

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Радиоприемник для дома, портативный радиоприемник, Bluetooth-радиоприемник, радиоприемник DAB+ от Philips

Радиоприемники


Удобство. Портативность. Простое использование.
 

Оцените все доступные преимущества радиоприемников с самыми лучшими функциями, которые могут предложить современные технологии. Вы можете слушать радио DAB+ или FM и даже воспроизводить музыку через Bluetooth. Выберите винтажный или современный дизайн с питанием от аккумулятора или от сети. Какое решение подойдет именно вам?

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Радиочасы с будильником, радиочасы DAB+ и FM от Philips

Радиочасы с будильником 


Просыпайтесь под звуки любимых песен
 

Засыпайте, слушая радио. Просыпайтесь под мягко нарастающий сигнал будильника или звуки вашей любимой радиостанции. Благодаря широкому выбору вариантов дизайна и функций вы можете подобрать радиочасы, которые подойдут именно вам.

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