Компактные системы с широкими возможностями
Ищете компактную встроенную стереосистему для прослушивания разной музыки? Наши Hi-Fi микросистемы позволят слушать даже интернет-радио. Слушайте радио DAB+ и FM. Подключайтесь к Spotify и слушайте музыку с компакт-дисков. Наслаждайтесь насыщенным и мощным звуком с любых источников.
Компактность. Портативность. Универсальность.
Магнитолы. Звуковые системы. CD-плееры. Как бы вы их ни называли, эти портативные универсальные системы могут воспроизводить компакт-диски и многое другое. Bluetooth, USB, радио DAB+ и FM, кассеты — какой бы способ воспроизведения музыки вы ни предпочли, ваша музыка всегда будет с вами.
Удобство. Портативность. Простое использование.
Оцените все доступные преимущества радиоприемников с самыми лучшими функциями, которые могут предложить современные технологии. Вы можете слушать радио DAB+ или FM и даже воспроизводить музыку через Bluetooth. Выберите винтажный или современный дизайн с питанием от аккумулятора или от сети. Какое решение подойдет именно вам?
Просыпайтесь под звуки любимых песен
Засыпайте, слушая радио. Просыпайтесь под мягко нарастающий сигнал будильника или звуки вашей любимой радиостанции. Благодаря широкому выбору вариантов дизайна и функций вы можете подобрать радиочасы, которые подойдут именно вам.