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Больше не доступен

CarStudioАвтомобильная аудиосистема

CEM2250/12

Живая музыка в машине

Наслаждайтесь прослушиванием музыки c iPhone/iPod, компакт-диска или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Невероятно мощное звучание басов благодаря технологии MAX Sound.

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Одержимые звуком

Живая музыка в машине

  • Для iPod и iPhone

  • USB

  • CD

Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения

Аудиовыход для подключения усилителя

Технические характеристики

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  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года