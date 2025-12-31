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Больше не доступен
CEM2250/12
Живая музыка в машине
Наслаждайтесь прослушиванием музыки c iPhone/iPod, компакт-диска или USB-устройств через автомобильную аудиосистему Philips. Невероятно мощное звучание басов благодаря технологии MAX Sound.
Для iPod и iPhone
USB
CD
Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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