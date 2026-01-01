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CP0362
Гребень для бороды OneBlade
Этот гребень для OneBlade обеспечит комфортное подравнивание и уход за бородой в вашем стиле. Гарантия точности для создания желаемого образа.
Серый
Длина волос: 1 мм
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.