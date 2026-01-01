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OneBladeГребень для бороды 2 мм

CP0363

Гребень для бороды OneBlade

Этот гребень для OneBlade обеспечит комфортное подравнивание и уход за бородой в вашем стиле. Гарантия точности для создания желаемого образа.

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Совместимые продукты
OneBlade для сверхчувствительной кожи

OneBlade для сверхчувствительной кожи
Идеально для первого бритья

QP1324/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

Проверьте совместимость ниже

Гребень для бороды OneBlade

  • Серый

  • Длина волос: 2 мм

Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Технические характеристики

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