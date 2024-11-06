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    • Отвечает за выход пара во время приготовления еды Отвечает за выход пара во время приготовления еды Отвечает за выход пара во время приготовления еды
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      Philips Avent Клапан прибора для приготовления детского питания

      CP9169

      Отвечает за выход пара во время приготовления еды

      Этот сменный клапан крепится к крышке блендера/пароварки для детского питания изнутри и отвечает за выход пара во время приготовления еды для вашего малыша.

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      Philips Avent Клапан прибора для приготовления детского питания

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      Отвечает за выход пара во время приготовления еды

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      • Прибор для приготовления детского питания
      • Белый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасные части

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