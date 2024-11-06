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CP9286
Главная деталь молокоотсоса
Этот компонент молокоотсоса подходит для всех бутылочек для кормления Philips Avent, обеспечивая максимальное удобство и комфорт. Подушечка для массажа груди приобретается отдельно.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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