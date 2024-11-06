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    • Стимулирует поток молока Стимулирует поток молока Стимулирует поток молока
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      Philips Avent Массажная насадка для молокоотсоса

      CP9289

      Стимулирует поток молока

      Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа.

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      Philips Avent Массажная насадка для молокоотсоса

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      Стимулирует поток молока

      Проверьте совместимость ниже

      • Молокоотсосы
      • Размер: 19,5 мм

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменные компоненты

        Подходит для следующих продуктов
        SCD292 SCF168 SCF290 SCF292 SCF294 SCF300 SCF302 SCF304 SCF310 SCF314 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335
      Badge-D2C

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