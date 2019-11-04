Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Технология высшего качества для миниатюрных устройств
Долгий срок службы в повседневных портативных электронных устройствах Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология высшего качества для миниатюрных устройств
Долгий срок службы в повседневных портативных электронных устройствах Узнать обо всех преимуществах
Батарея
Итого:
recurring payment
При производстве использована технология для гарантированного надежного и долгосрочного использования.
Технологии литиевых, серебряных и щелочных соединений обеспечивают надежную мощность питания и длительный срок службы элементов в миниатюрных устройствах.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Полная линейка литиевых батареек Philips Minicells для использования в разных целях.
Безопасная упаковка с защитой от детей
Более экологичные батарейки Minicells не содержат ртуть.
Батарейки Minicells защищены от протечек
Широкий диапазон рабочих температур (от -20 до +60 °C)
Экохарактеристики
Питание
Технические характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.