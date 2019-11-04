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    Minicells

    Батарея

    CR1632/00B
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    • Технология высшего качества для миниатюрных устройств Технология высшего качества для миниатюрных устройств Технология высшего качества для миниатюрных устройств
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      Minicells Батарея

      CR1632/00B

      Технология высшего качества для миниатюрных устройств

      Долгий срок службы в повседневных портативных электронных устройствах Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Minicells Батарея

      Технология высшего качества для миниатюрных устройств

      Долгий срок службы в повседневных портативных электронных устройствах Узнать обо всех преимуществах

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      Minicells

      Minicells

      Батарея

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      Технология высшего качества для миниатюрных устройств

      • Литиевая

      Надежное, долгосрочное использование

      При производстве использована технология для гарантированного надежного и долгосрочного использования.

      Технологии литиевых, серебренных и щелочных соединений для маленьких устройств

      Технологии литиевых, серебряных и щелочных соединений обеспечивают надежную мощность питания и длительный срок службы элементов в миниатюрных устройствах.

      Батарея остается годной для использования в течение 5 лет

      Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

      Полная линейка для использования в разных целях

      Полная линейка литиевых батареек Philips Minicells для использования в разных целях.

      Безопасная упаковка с защитой от детей

      Безопасная упаковка с защитой от детей

      Батарейки Minicells не содержат ртуть

      Более экологичные батарейки Minicells не содержат ртуть.

      Конструкция с защитой от протечек

      Батарейки Minicells защищены от протечек

      Широкий диапазон рабочих температур

      Широкий диапазон рабочих температур (от -20 до +60 °C)

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Литиевая
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        • Не содержит свинца
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Блистер ПЭТ

      • Питание

        Тип элемента питания
        Батарея - "пуговица" / литиевая
        Напряжение батареи
        3.0  В

      • Технические характеристики

        Срок хранения
        5 лет
        Взаимозаменяема с
        CR1632

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