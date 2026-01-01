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Больше не доступен
CSP515/00
Акустическая система для автомобиля
Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP515 от Philips. Эти двухполосные АС 13 см с пиковой мощностью 180 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком!
12,7 см (5")
Двухполосная
Пиковая мощность 180 Вт
Диафрагма внутри динамика расположена на верхней части звуково катушки, что позволяет создавать форму сигнала сразу при получении входного сигнала. Она преобразует волну сигнала в звуковую волну. Полипропилен является одним из самых легких из когда-либо производимых пластиков и идеально подходит для изготовления диафрагмы динамиков благодаря своему весу, надежности, прочности и устойчивости к воздействию высоких температур. Такие пропиленовые конусы обеспечивают воспроизведение музыки с высоким качеством, реагируя даже на незначительные звуковые сигналы и создавая чистое и реалистичное звучание.
Высокочувствительная ткань соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, тканевая конструкция возвращает конус обратно, что позволяет принимать следующий звуковой сигнал. Таким образом, НЧ-динамик принимает каждый сигнал с минимальным искажением, обеспечивая чистое и ровное звучание независимо от уровня громкости прослушиваемой музыки.
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