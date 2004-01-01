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    CSP560/00

    CSP560/00
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      CSP560/00

      CSP560/00

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      CSP560/00

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      CSP560/00

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        Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях

        Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях.

        Стильная решетка акустической системы для надежной защиты от повреждений

        Решетка АС придает машине роскошный вид. Она состоит из двух частей — съемного корпуса из металлической сетки и пластмассового кольца — и при установке на АС полностью закрывает купол ВЧ-динамика и конический динамик. Имеет повышенную прочность и защищает динамики от случайных ударов и "любопытных пальцев", что может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения звука.

        Бутилкаучуковый подвес для максимально плавной частотной характеристики

        Высокочувствительный бутилкаучук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутилкаучука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.

        Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях

        Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.

        ВЧ-динамик с мягким шелковым куполом с высокой точностью восстанавливает детали

        Шелк идеально походит для куполов ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой чувствительности и надежности, а также устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (купол) воспроизводит высокие частоты. Мягкие и легкие куполообразные динамики подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку деталями повышенной точности, как результат - теплые средние частоты и четкие высокие частоты. Форма купола позволяет распределять звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие ноты, находясь на любом сидении автомобиля.

        Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

        Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.

        Поворотный ВЧ-динамик для оптимизации высокочастотной характеристики

        Высокие частоты являются направленными. Если ВЧ-динамик в машине направлен неверно, качество звучания снижается. ВЧ-динамики, расположенные внутри автомобильных акустических систем Philips, можно поворачивать на угол до 90 градусов, направляя звук в свою сторону независимо от того, в какой части машины установлены АС.

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