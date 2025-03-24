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  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении

Компактный керамический обогревательСерия 2000

CX2120/01

4.8
| (12) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
Оцените невероятную скорость обогрева и минимальный уровень шума в компактном корпусе. Нагрев за 2 секунды и регулировка мощности до 1500 Вт, передовые функции безопасности и полноценная портативность.
Посмотреть все преимущества

Экономит до 25 % больше энергии, чем обычные тепловентиляторы (1)

Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении

  • Быстрый нагрев за 2 секунды

  • Невероятно тихий: 24 дБ(А)

Быстрый нагрев за 2 секунды

Быстрый нагрев за 2 секунды

Оцените мощный и мгновенный нагрев всего за 2 секунды благодаря регулируемой мощности до 1500 Вт. Идеально для комнат площадью до 15 м².

Тихий: не громче шепота

Тихий: не громче шепота

Оцените комфорт и уют тепла при минимальном уровне шума 24 дБ(А), что даже тише шепота, благодаря тихому DC-мотору (2). Идеально для крепкого сна, сосредоточенной работы в офисе или умиротворенной вечерней обстановки в гостиной.

5 эффективных функций безопасности

5 эффективных функций безопасности

Это устройство серии 2000 предлагает 5 передовых функций безопасности: (1) защита от опрокидывания; (2) защита от перегрева свыше 65°; (3) безопасный штекер стандарта VDE; (4) огнеупорные материалы; (5) безопасное автоотключение после 16 часов бездействия. Обогрев помещений и доверие к безопасности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

12

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Плюсы

Швидко обігріває кімнату

Минусы

Ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

23/03/2025

Україна

Україна

Потужний і компактний нагрівач для дому!

Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

22/03/2025

Україна

Україна

Моє життя стало теплішим

Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.

Плюсы

швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.

Минусы

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Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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      Примечания

      1. (1) Этот прибор с регулировкой температуры экономит до 25 % электроэнергии по сравнению с ручным режимом управления. Экономия зависит от погодных условий, географического положения, формы помещения и местоположения в нем прибора, а также типичных условий эксплуатации.

      2. (2) Громкость на скорости 1, на основании IEC 60704-2-2