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Быстрый нагрев за 2 секунды
Невероятно тихий: 24 дБ(А)
Оцените мощный и мгновенный нагрев всего за 2 секунды благодаря регулируемой мощности до 1500 Вт. Идеально для комнат площадью до 15 м².
Оцените комфорт и уют тепла при минимальном уровне шума 24 дБ(А), что даже тише шепота, благодаря тихому DC-мотору (2). Идеально для крепкого сна, сосредоточенной работы в офисе или умиротворенной вечерней обстановки в гостиной.
Это устройство серии 2000 предлагает 5 передовых функций безопасности: (1) защита от опрокидывания; (2) защита от перегрева свыше 65°; (3) безопасный штекер стандарта VDE; (4) огнеупорные материалы; (5) безопасное автоотключение после 16 часов бездействия. Обогрев помещений и доверие к безопасности.
4.8
из 5
12
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Часть акции
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Плюсы
Швидко обігріває кімнату
Минусы
Ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Vasulusa98
23/03/2025
Україна
Часть акции
Потужний і компактний нагрівач для дому!
Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
22/03/2025
Україна
Часть акции
Моє життя стало теплішим
Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.
Плюсы
швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.
Минусы
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Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Этот прибор с регулировкой температуры экономит до 25 % электроэнергии по сравнению с ручным режимом управления. Экономия зависит от погодных условий, географического положения, формы помещения и местоположения в нем прибора, а также типичных условий эксплуатации.
(2) Громкость на скорости 1, на основании IEC 60704-2-2