Користуюсь вже декілька тижнів і обігрівачем дуже задоволена. Дуже швидко нагрівається. Сподобалось, що він має простий і зрозумілий дисплей, можна вибрати як автоматичний режим так і різні режими швидкості обігріву. Зручно, що можна керувати налаштуваннями з телефону через спеціальний додаток і можна виставити графік його роботи. Рекомендую.