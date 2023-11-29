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Расширенная гарантия 3 года
Быстрый нагрев за 2 секунды
Отображение температуры
ИИ для энергосбережения
Подключается к приложению Air+
Оцените мощный и мгновенный нагрев всего за 2 секунды благодаря регулируемой мощности до 2000 Вт. Идеально для комнат площадью до 20 м².
Отображение температуры на устройстве позволяет легко и быстро управлять параметрами обогрева благодаря простому отслеживанию. Улучшенное отображение температуры для точного контроля (2). Для дополнительного комфорта просто выключите световую индикацию и наслаждайтесь уютом.
Первый в мире электрический обогреватель, который использует ИИ для экономии электричества при обогреве комнаты. Наша технология Eco AI регулирует мощность устройства в зависимости от температуры в помещении, анализа привычек пользователя и окружения. Просто включите режим Auto+ в приложении Air+ и откройте для себя еще больше функций, а также возможности персонализации для комфорта и экономии до 50 % энергии (1).
Награды
5.0
из 5
33
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Часть акции
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Плюсы
Швидка робота
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Diana12
29/11/2023
Україна
Часть акции
Функцію обігрівача виконує на всі 110%
Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний
Плюсы
Зручність, енергоефективність, дизайн
Минусы
Ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Hiha25
28/11/2023
Україна
Часть акции
Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн
Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.
Плюсы
Компактний, потужний.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Этот прибор в режиме Auto Plus, управляемом ИИ, экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с ручным режимом и до 25 % электроэнергии по сравнению с режимом, в котором активна только функция контроля температуры. Экономия зависит от погодных условий, географического положения, формы помещения и местоположения в нем прибора, а также типичных условий эксплуатации.
(2) Устройство было обновлено для более точного отображения температуры в комнате. Однако температура, отображаемая на устройстве, может немного отличаться от температуры в помещении, поскольку является температурой возле обогревателя.
(3) Громкость на скорости 1, на основании IEC 60704-2-2