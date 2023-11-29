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Все серии

  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
  • Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность

Серия 5000Умный колонный керамический обогреватель

CX5120/11

5
| (33) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность
Оцените мощный обогрев и простое управление температурой. Быстрый нагрев за 2 секунды и регулировка мощности до 2000 Вт, технология Eco AI для энергосбережения, подключение к приложению и передовые функции безопасности.
Посмотреть все преимущества

Экономит до 50 % больше энергии, чем обычные тепловентиляторы (1)

Мощный нагрев, оптимальная энергоэффективность

  • Быстрый нагрев за 2 секунды

  • Отображение температуры

  • ИИ для энергосбережения

  • Подключается к приложению Air+

Быстрый нагрев за 2 секунды

Быстрый нагрев за 2 секунды

Оцените мощный и мгновенный нагрев всего за 2 секунды благодаря регулируемой мощности до 2000 Вт. Идеально для комнат площадью до 20 м².

Удобное отображение температуры

Удобное отображение температуры

Отображение температуры на устройстве позволяет легко и быстро управлять параметрами обогрева благодаря простому отслеживанию. Улучшенное отображение температуры для точного контроля (2). Для дополнительного комфорта просто выключите световую индикацию и наслаждайтесь уютом.

Eco AI экономит на 50 % лучше(1)

Eco AI экономит на 50 % лучше(1)

Первый в мире электрический обогреватель, который использует ИИ для экономии электричества при обогреве комнаты. Наша технология Eco AI регулирует мощность устройства в зависимости от температуры в помещении, анализа привычек пользователя и окружения. Просто включите режим Auto+ в приложении Air+ и откройте для себя еще больше функций, а также возможности персонализации для комфорта и экономии до 50 % энергии (1).

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Отзывы

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5.0

из 5

33

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Плюсы

Швидка робота

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

29/11/2023

Україна

Україна

Функцію обігрівача виконує на всі 110%

Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний

Плюсы

Зручність, енергоефективність, дизайн

Минусы

Ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

28/11/2023

Україна

Україна

Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн

Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.

Плюсы

Компактний, потужний.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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      Примечания

      1. (1) Этот прибор в режиме Auto Plus, управляемом ИИ, экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с ручным режимом и до 25 % электроэнергии по сравнению с режимом, в котором активна только функция контроля температуры. Экономия зависит от погодных условий, географического положения, формы помещения и местоположения в нем прибора, а также типичных условий эксплуатации.

      2. (2) Устройство было обновлено для более точного отображения температуры в комнате. Однако температура, отображаемая на устройстве, может немного отличаться от температуры в помещении, поскольку является температурой возле обогревателя.

      3. (3) Громкость на скорости 1, на основании IEC 60704-2-2