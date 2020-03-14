Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Линейный шнур

    DLC2103V/00
    Общая оценка / 5
    • Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
      -{discount-value}

      Линейный шнур

      DLC2103V/00
      Общая оценка / 5

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!

      Линейный шнур

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!

      Линейный шнур

      Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

      Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Линейный шнур

        Линейный шнур

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м

        Качественное изготовление

        Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

        • Внешняя упаковка

          Длина
          34.5  см
          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          13.6  (дюймы)
          ширина
          24.5  см
          Вес брутто
          3.63  кг
          высота
          22.7  см
          GTIN
          1 48 95229 10933 6
          ширина
          9.6  (дюймы)
          высота
          8.9  (дюймы)
          Вес нетто
          1.008  кг
          Вес брутто
          8.003  фунта
          Вес нетто
          2.222  фунта
          Вес упаковки
          2.622  кг
          Вес упаковки
          5.780  фунта

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          11.5  см
          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          4.5  (дюймы)
          ширина
          11  см
          высота
          20.9  см
          ширина
          4.3  (дюймы)
          высота
          8.2  (дюймы)
          Вес нетто
          0.168  кг
          Вес брутто
          0.48  кг
          Вес нетто
          0.370  фунта
          Вес брутто
          1.058  фунта
          Вес упаковки
          0.312  кг
          Вес упаковки
          0.688  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10933 3

        • Размеры упаковки

          высота
          19.5  см
          ширина
          5  см
          Глубина
          3.5  см
          высота
          7.7  (дюймы)
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 10933 9
          ширина
          2.0  (дюймы)
          Вес брутто
          0.055  кг
          Глубина
          1.4  (дюймы)
          Вес нетто
          0.028  кг
          Вес брутто
          0.121  фунта
          Вес нетто
          0.062  фунта
          Вес упаковки
          0.027  кг
          Вес упаковки
          0.060  фунта

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.