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Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!
Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кабель USB-A – Lightning, 1,2 м
Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB – Lightning. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!
Линейный шнур
Итого:
recurring payment
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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